Les téléspectateurs de One Show stupéfaits alors que le personnage le plus ancien d’EastEnders donne une interview rare

UNE légende d’EastEnders a stupéfait les téléspectateurs de The One Show hier soir alors qu’elle s’exprimait dans une conversation extrêmement rare.

Le programme BBC One a commémoré les 100 ans de la BBC toute la semaine avec les animateurs Zoe Ball et Ronan Keating.

Lors de la dernière édition du programme, la star de Strictly, récemment licenciée, Richie Anderson, a été envoyée sur le plateau d’Albert Square pour interviewer un personnage emblématique afin de promouvoir le nouveau concours de la BBC, 15 Seconds of Fame, par lequel les membres du public peuvent postuler pour avoir un courte apparition dans l’une de leurs émissions préférées.

Il n’y avait personne de mieux pour discuter d’avoir construit une carrière à partir d’un petit rôle supplémentaire que Jane Slaughter, célèbre pour avoir joué Tracey la barmaid.

Jane est apparue dans la série depuis sa création en 1985 et est restée à l’arrière-plan du pub depuis.

Bien qu’elle ait eu des histoires mineures occasionnelles au fil des ans, les patrons de la BBC l’ont largement gardée en arrière-plan et en tant que personnage qui peut s’occuper du bar lorsque d’autres personnages vaquent à leurs occupations quotidiennes.

Au cours de la conversation, Jane a parlé à Richie de sa toute première scène dans la série et a révélé que ce n’était pas réellement dans le pub.

Elle a raconté: “C’était dehors sur le stand de fleurs, il faisait un froid glacial mais c’était tellement excitant!”

Jane a également rappelé des souvenirs de travail aux côtés de la grande Barbara Windsor en l’appelant “professionnelle” et “soutenable”, avant d’ajouter : “Elle me manque beaucoup.”

S’adressant à Twitter, un fan a écrit: “D’accord, c’est un peu là-bas, mais #TheOneShow parle au personnage de fond de longue date Jane Slaughter (Tracey the Barmaid) de #EastEnders et je suis tellement ravi.”

Un autre a déclaré: “OMG Jane Slaughter (Tracey de #EastEnders) sur #TheOneShow ”

Alors qu’un troisième a fait remarquer: “Omg Tracey la légende elle-même, elle devrait avoir son propre scénario #eastenders @bbceastenders.”

Tracey est le personnage le plus ancien de la série, obtenant ce titre au départ d’Ian Beale après que l’acteur Adam Woodyatt ait pris une longue pause du feuilleton.