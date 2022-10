Les téléspectateurs de One Show sont furieux alors que le remaniement du calendrier de dernière minute fait des ravages sur EastEnders

Les fans d’EASTENDERS ont été furieux après que The One Show se soit déroulé pendant plusieurs minutes dans son temps imparti.

Alors que les téléspectateurs se sont connectés à 19h30 pour regarder le dernier drame se dérouler à Walford, ils ont été déçus de voir Alex Jones et Ronan Keating toujours présents sur The One Show.

Le One Show a duré plus longtemps que prévu mercredi soir[/caption]

Les fans d’EastEnders étaient furieux contre le remaniement du calendrier[/caption]

En conséquence, les fans se sont tournés vers Twitter pour faire part de leurs frustrations – et ils ne se sont certainement pas retenus.

À côté d’un éventail d’emojis au visage en colère, une personne a écrit: «BBC, avez-vous oublié de mettre EastEnders ou quelque chose? Faites le tri !”

Faisant écho à leurs commentaires, quelqu’un d’autre a dit: “Bien, The One Show, vous avez eu votre temps – maintenant partez!”

Alors qu’un troisième a fait remarquer: “Pour l’amour de la merde, The One Show dépasse encore une fois son accueil.”

Mais les fans se sont rapidement mis à écouter leur feuilleton préféré alors que des scènes dramatiques se déroulaient.

Suki est choquée lorsque les enfants arrivent pour lui souhaiter bonne chance à Mumbai.

Cependant, l’ambiance se dégrade lorsque Ravi raconte à Kheerat qu’il a organisé la fête de Hope et qu’il s’emporte contre Suki.

Les fans ont eu droit au moment qu’ils attendaient tous alors que Suki et Eve ont finalement partagé un autre baiser et ont été vus entrer ensemble dans la chambre.

Alors qu’ils se blottissaient dans leur lit après un ébat passionné, Kheerat a fait irruption, déterminé à réparer la rupture avec sa mère.

Il a été stupéfait quand il l’a surpris maman au lit avec Eve.





Un spectateur a haleté: «Je ne me souviens pas de la dernière fois où ma mâchoire est tombée à la fin. J’ai besoin d’un sac en papier.

“Oh mon Dieu. Je ne pouvais pas m’arrêter de crier à la télé », a déclaré un second.

Un troisième a ajouté: “Les meilleurs cliffhangers sont ceux auxquels nous ne nous attendons pas.”

Nish se fait poignarder avant de sortir de prison[/caption]

