Les téléspectateurs de One Show “s’éteignent” alors que l’interview de Greta Thunberg est critiquée pour “lavage de cerveau”

Les TÉLÉSPECTATEURS de The One Show n’ont pas été impressionnés par le dernier invité à s’asseoir sur le canapé.

L’émission du magazine BBC One a fait sa première sortie de la semaine lundi soir avec Lauren Laverne et Jermaine Jenas.

Bbc

Greta a reçu un accueil mitigé en ligne[/caption]

Bbc

Elle discutait avec Lauren et Jermaine[/caption]

La première invitée à apparaître était l’admirable militante suédoise de 19 ans Greta Thunberg bien que son apparition ait laissé un goût plutôt amer dans la bouche de certains téléspectateurs.

Great apparaissait au programme pour célébrer la sortie de son nouveau livre, The Climate Book, un guide informatif et essentiel avec des contributions de nombreux aspects différents dans leurs domaines pertinents.

La jeune star a raconté aux hôtes son premier intérêt pour l’activisme dès l’âge de huit ans, en disant : “Quand vous aimez huit ans, vous ne pouvez pas faire grand-chose pour faire une grande différence, alors vous commencez petit.

“J’ai commencé par éteindre les lumières à la maison pour économiser de l’énergie et cela a conduit à d’autres choses, qui ont conduit à autre chose et finalement j’ai arrêté de voler, je suis devenu végétalien et j’ai demandé à mes parents de le faire aussi.”

En savoir plus sur The One Show endurer le silence Les téléspectateurs de One Show stupéfaits par la prise de parole du personnage le plus ancien d’EastEnders UN À REGARDER Ce que vous devez savoir sur qui est sur The One Show ce soir

Greta a révélé qu’il était essentiel d’obtenir le soutien de ses parents pour alimenter de nouveaux changements.

Elle a déclaré: «J’ai commencé à leur parler et ils ont commencé à écouter mes préoccupations.

« En les faisant changer, cela m’a aussi donné le genre de courage dont j’avais besoin pour commencer la grève scolaire.

“Donc commencer quelque part c’est vraiment bien, commencer chez soi par exemple.”





Cependant, au fur et à mesure que Greta continuait, les téléspectateurs se sont énervés sur Twitter et ont même accusé la star d’avoir tenté de “laver le cerveau” du public.

Un spectateur furieux a écrit : « Greta Thunberg ne réalise-t-elle pas que Poutine va faire exploser le monde entier ? Nous sommes tous f **** d de toute façon.

Un autre a dit: “Oh non, Greta est allumée, il est temps d’éteindre!”

Un troisième a remis en question la validité de son activisme en écrivant : « Pourquoi n’est-elle pas au Brésil… en train de sauver les forêts tropicales ? Vraie question.

Comme un quatrième furieux a écrit: “Greta a subi un lavage de cerveau en essayant de laver le cerveau avec succès des téléspectateurs #TheOneShow.”

Malgré son accueil glacial, Greta s’est également avérée avoir des partisans fidèles qui ont exprimé leur enthousiasme lors de son apparition dans l’émission du soir.

Un fan a déclaré : « Greta Thunberg est vraiment impressionnante. La quantité de haine qui lui est lancée et pourtant elle la dépoussière et continue de se battre pour ce qu’elle sait être juste.

En savoir plus sur le soleil BETTY DUPE J’ai essayé les dupes vestimentaires virales Zara de Primark, voici comment ça s’est passé MES REGRETS Je me suis retrouvé avec un trou dans la hanche après de gros coups bâclés – ne faites pas mon erreur

Tandis qu’un autre a ajouté: «Je peux voir pourquoi les jeunes trouvent @GretaThunberg si inspirant. C’est pour leur avenir qu’elle se bat. J’espère que son voyage de retour en train de plus de 30 heures n’est pas trop pénible !

Le deuxième invité de la journée, Sir Tony Robinson, n’a pas tari d’éloges sur la jeune fille puisqu’il l’a déclaré lors de son interview : “Honnêtement, si les gens ne lisent qu’un seul livre au cours des cinq prochaines années, je pense qu’ils devraient lire le livre de Greta. .”

The One Show est diffusé en semaine à 19 h sur BBC One.