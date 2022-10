Les téléspectateurs de notre Dementia Choir fondent en larmes alors que les familles luttent contre une maladie cruelle

Les téléspectateurs de OUR Dementia Choir étaient en larmes ce soir alors que les familles partageaient leurs batailles contre la maladie cruelle.

Vicky McClure de Line of Duty a dirigé le documentaire émouvant d’une heure à la suite d’un rassemblement de personnes atteintes de démence se réunissant pour créer une chanson originale, What’s Your Story?, Pour sensibiliser à la maladie.

Vicky McClure est en mission pour aider à sensibiliser le public à la démence

Elle a réconforté Karen dont le mari Mick est atteint de démence

Il a été prouvé que la musique a un effet profond sur les personnes atteintes de démence. Les listes de lecture personnelles pour les personnes atteintes peuvent, dans de nombreux cas, réduire l’anxiété et la dépression et aider à maintenir la parole et le langage.

L’actrice et militante Vicky a déclaré: «Je veux que la musique soit accessible à tous et je veux que le monde voie ce que les personnes atteintes de démence peuvent accomplir.

« Ce serait formidable d’être numéro un, mais ce n’est pas le but. L’objectif est d’élever le profil, d’élever la conversation et cela pour moi est plus important que tout.

Les téléspectateurs ont été réduits aux larmes lorsque l’épouse de Mick, atteinte de démence, Karen, a parlé des conséquences de sa maladie sur leur famille, en particulier sur la fille du couple, qui passe maintenant beaucoup de temps hors de la maison car voir Mick est trop bouleversant.

Un manque de financement signifie qu’il y a un fardeau financier majeur sur la famille pour financer les soins de Mick.

L’émission a révélé qu’environ 209 000 personnes développeront une démence au Royaume-Uni cette année.

Alors que la PDG de la société Alzheimer, Kate Lees, a appelé à une guerre contre la maladie, qui est le septième plus grand tueur au Royaume-Uni.

Un téléspectateur a écrit sur Twitter: “Dieu, je sanglote déjà, me souvenant de la façon dont Mick était dans la dernière série et voyant la différence, cette série est tellement déchirante, Karen est tout simplement incroyable..”





Un autre a dit: “Je suis en morceaux… terrible maladie Xxxxx.”

Un troisième a posté : « Christ ! La démence est tellement cruelle #OurDementiaChoir.

L’épisode s’est terminé avec l’enregistrement de la chorale dans les légendaires studios Abbey Road à l’ouest de Londres.

Mick a eu du mal à se souvenir des paroles de sa partie solo, mais quand il l’a finalement eue, il y a eu des acclamations et des larmes de joie parmi le reste de la chorale et leurs familles.

Mick avait un rôle solo dans la chorale de la démence