Les téléspectateurs de My Mum Your Dad sont furieux d’une partie « manquante » de l’émission alors que la finale révèle les « gagnants » de la série ITV

MA mère, ton père a connu une fin émouvante hier soir avec certains parents célibataires qui ont enfin retrouvé l’amour.

Mais les téléspectateurs sont restés furieux parce qu’il manquait une partie de la série après avoir vu qui s’était retrouvé ensemble et qui ne l’avait pas fait – pourquoi n’y a-t-il pas eu de retrouvailles ?

ITV

Ma mère, ton père a pris fin hier soir[/caption] Rex

L’émission présentée par Davina McCall, surnommée « Love Island pour adultes », a suivi un groupe de parents célibataires qui ont été nommés par leurs enfants adultes pour essayer de donner une seconde chance à l’amour.

Le dernier épisode, diffusé vendredi, montrait leurs enfants donnant leur verdict sur leurs nouvelles relations après les avoir observés en secret pendant des jours dans le bunker.

Les « gagnants » qui ont trouvé l’amour étaient Natalie et Paul, Sharon et Elliott, ainsi que Roger et Janey, qui ont tous reçu l’approbation de leurs enfants.

Mais les téléspectateurs n’étaient pas contents qu’il n’y ait pas d’informations supplémentaires sur les couples restés ensemble après la fin de l’émission.

Étant donné que l’émission a été enregistrée des mois avant sa diffusion, les fans espéraient que la série aurait fait un rattrapage pour voir comment les couples s’entendaient.

Cependant, ce n’était pas le cas et les téléspectateurs se sont tournés vers X (anciennement connu sous le nom de Twitter) et ont appelé à des retrouvailles.

Un téléspectateur déçu a écrit : « J’espère qu’il y aura une émission de retrouvailles/mise à jour pour Your Mum My Dad. Ils ne peuvent pas laisser ça comme ça. Ont-ils eu leur bonheur pour toujours ?

«Je viens de regarder le dernier épisode, et c’était une fin tellement belle mais émouvante pour la série. J’espère vraiment que nous aurons des retrouvailles pour savoir si l’un des couples est toujours ensemble. S’il vous plaît, faites en sorte que cela se produise », a déclaré un autre.

Un troisième a écrit : « J’ai adoré le dernier épisode. J’espère qu’une fois diffusé à la télévision, nous aurons une mise à jour sur qui est toujours ensemble. J’adorerais une deuxième série, même si je suppose qu’ils sauraient que les enfants sont les experts.

Un quatrième a commenté : « #MyMumYourDad est une émission tellement incroyable. Je pense que j’ai pleuré à chaque épisode. Quelqu’un peut-il me dire si Roger et Janey sont toujours ensemble… ? @ThisisDavina, nous avons besoin de retrouvailles.

Bien qu’il n’y ait peut-être pas de retrouvailles, The Sun a révélé en exclusivité quels parents ont maintenu le cap et sont toujours ensemble après la fin du tournage en mai.

L’animatrice Davina a déclaré au Sun qu’elle était ravie que l’émission ait fonctionné après avoir « manifesté » le format pour les daters plus âgés.

Elle a déclaré : « Je veux présenter ce spectacle pour le reste de ma vie !

«J’adore regarder l’amour s’épanouir, et il s’est épanoui de manière très organique, très lentement et doucement.

« Depuis, on m’envoie des photos de couples ! Je ne vais pas vous dire combien. Mais il y en a quelques-uns.

« Le spectacle fonctionne. Je suis vraiment Cupidon ! »

Le Sun a également raconté comment certains enfants se sont également connectés hors caméra.