Les téléspectateurs de Mucky Mansion de Katie Price stupéfaits par l’incroyable transformation de la chambre dans la jungle de son fils Jett

Les téléspectateurs de Mucky Mansion de KATIE Price ont été sérieusement impressionnés ce soir après la fin de la première partie de la rénovation de sa maison.

La chambre autrefois simple et ennuyeuse de son plus jeune fils, Jett, a retrouvé un nouveau souffle et s’est transformée en un paradis exotique dans la jungle.

4 Le fils de Katie Price, Jett, a une nouvelle chambre cool Crédit : C4

4 C’était une coquille ennuyeuse d’une pièce avant Crédit : C4

4 Le jeune a adoré son thème jungle Crédit : C4

Le nom de l’enfant de sept ans a illuminé le mur en néon orange, tandis que son lit surélevé occupait le devant de la scène avec des feuilles géantes s’étendant au-dessus.

Katie a mis sa créativité à profit en collant des animaux câlins sur le mur, tandis qu’au fond une corde traversait le plafond et d’autres animaux étaient entassés dans des caisses.

Elle et son fils aîné Harvey ont acheté de la fausse herbe à utiliser sur les murs et un treillis recouvert de feuillage pour servir de tête de lit.

Citant Jurassic Park comme source d’inspiration, elle a déclaré: « Jett aime le plein air. Je veux que ce soit comme une tanière pour lui. »

« Jett est un garçon très chanceux. Ça va être incroyable. J’adore une jardinerie, je dois vieillir. »

Le jeune a adoré sa nouvelle chambre, disant à sa mère que « tout » était son préféré.

Sister Princess, 14 ans, a donné son approbation en disant: « Sa chambre est vraiment incroyable. C’est mieux que je ne le pensais. »

Réfléchissant à un travail bien fait, Katie a déclaré: « C’est donc la première pièce de la maison terminée. Tout le monde l’aime. J’aime la façon dont Jett regarde tout ce que j’ai fait. Tout ce travail acharné, c’est un succès. Un enfant fait, un enfant heureux, quatre autres à faire… oh et j’ai aussi ma chambre. »

Les téléspectateurs ont été tout aussi impressionnés, l’un d’entre eux écrivant sur Twitter : « La chambre de Jett a l’air incroyable ! Bravo. »

Un deuxième a dit: « En fait, cette pièce a l’air cool. J’espère que Jet l’aimera. »

Un troisième a posté: « La chambre de Jett est charmante. »

Hier, nous avons révélé que Katie avait été payée 45 000 £ pour la série de rénovation domiciliaire et n’avait pas à débourser de main-d’œuvre ou de matériaux.

Le premier épisode de la série a vu Katie montrer aux téléspectateurs la maison et expliquer comment les cambrioleurs l’avaient inondée et détruite.

Cependant, elle a juré de le remettre en état et d’en faire à nouveau une maison familiale entièrement fonctionnelle.