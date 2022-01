Les téléspectateurs de Mucky Mansion de Katie Price disent tous la même chose alors qu’elle fait une grosse erreur en réparant une cheminée moisie

KATIE Price a été confrontée à un problème de moisissure majeur à l’intérieur de son Mucky Mansion dans le premier épisode de sa série de rénovation domiciliaire.

On a montré à l’homme de 43 ans de l’humidité noire traversant le manteau de cheminée et on lui a dit qu’il devait être réparé avant que toute décoration puisse avoir lieu.

4 Katie Price a eu du mal à prononcer la cheminée dans son émission Mucky Mansion Crédit : C4

4 La maison a un gros problème de moisissure noire Crédit : C4

4 Les 2 millions de livres sterling font peau neuve Crédit : C4

Mais c’est sa prononciation de cheminée qui a fait discuter les téléspectateurs, dont beaucoup sont restés hystériques.

L’un d’eux a déclaré: « Obsédé par la façon dont @KatiePrice dit Chimney. Il sera désormais connu pour toujours sous le nom de Chimley. »

Un autre a posté: « Je pense à Katie Price et à sa cheminée en ce moment. »

Un troisième a demandé: « qu’est-ce qu’une cheminée? »

Le problème d’humidité a été découvert par l’ouvrier Steve, que Katie a embauché à plein temps pour travailler sur le projet.

Il a déclaré: « Nous devrons l’enlever et le laisser sécher, vous ne pouvez pas laisser de moisissure sèche derrière vous, donc partout où nous voyons de la moisissure qui devra toutes se détacher. »

Choquée, Katie a répondu: « Pas question, ça pourrait être partout dans la maison, je sais qu’il y a d’autres endroits. »

Les plus lus dans News TV JEZ FAIT UNE CHOSE Jeremy Clarkson dépose le slogan « I Did A Thing » pour faire ressortir le merch AD AU PIRE Les célébrités de la liste A ont l’air TRÈS différentes dans les vieilles publicités – pouvez-vous deviner qui elles sont ? FRÈRE NON ! Brian Dowling ravive la querelle avec Davina McCall en disant qu’elle ne s’est pas excusée ‘SANS VOIX’ Une acheteuse de Place in the Sun éclate en sanglots en révélant une vérité déchirante

Il a répondu: « Si vous ne réparez pas cela, cela reviendra et fera repartir la peinture, et cela ira de pire en pire à mesure que l’eau sera absorbée par le plâtre. »

Laissant échapper un soupir, Katie a déclaré: « Cette maison ne se termine jamais.

« Je suppose que c’est un autre travail qui doit être fait. Je dois entrer dans cette maison. Les enfants ne peuvent pas continuer à voyager, ils doivent être ici. »

Le couple est ensuite monté au sommet de la maison dans une nacelle élévatrice pour sceller toutes les zones exposées et installer des bloqueurs d’oiseaux.

Heureusement pour Katie, elle n’a pas eu à débourser pour les matériaux ou les coûts de main-d’œuvre.

Ailleurs dans le premier épisode, Katie a révélé son désir de devenir recluse et de vivre une vie de famille tranquille à la maison.

Faisant le point sur les réalisations qui l’ont amenée à pouvoir s’offrir la maison de 2 millions de livres sterling de Sussex en 2014, Katie a déclaré: « C’est tellement agréable, je regarde ce jardin et je pense » j’ai ça « . J’adore ça. Et puis je tournez-vous ici et regardez la maison, je sais que c’est un gâchis, mais c’est comme « j’ai ça ». Ça ne m’a pas été donné. J’ai travaillé pour tout ça.

« Et la meilleure chose à ce sujet maintenant, c’est que je vais travailler d’arrache-pied pour qu’il soit à nouveau magnifique.

« Personne ne pensait que je reviendrais ici. Personne n’a jamais. Et c’est bien pour moi parce que je grandis à nouveau en tant que personne avec la maison, comme un nouveau départ. J’ai fait un bouton de réinitialisation moi-même, alors maintenant faisons le bouton de réinitialisation sur la maison.

« Je ne pense tout simplement pas que je partirai un jour d’ici. Je pense que je deviendrai un reclus parce que je n’aurai pas besoin de partir d’ici. Et j’adore ça. Personne ne peut me déranger, personne ne peut me prendre en photo , personne ne peut rien faire.

« Je suis heureux dans ma maison, et dans votre maison, vous devriez être heureux. Je ne déteste pas la maison maintenant. J’aime sa maison. Je n’aurais jamais pensé dire ça. En fait, j’aime ma maison. »