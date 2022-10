Les téléspectateurs de Maxine sont écœurés par la finale “glaçante” alors qu’ils découvrent ce qui est arrivé à Maxine Carr après les meurtres de Soham

Les téléspectateurs de MAXINE ont été laissés “écœurés” par la finale du drame sur le vrai crime de Channel 5 alors qu’ils découvraient les véritables conséquences des meurtres de Soham.

La série en trois parties, centrée sur l’enlèvement et le meurtre en 2002 des filles de 10 ans Holly Wells et Jessica Chapman, a suscité de vives critiques au cours des deux dernières nuits pour avoir décidé de se concentrer davantage sur Maxine Carr, fiancée du meurtrier Ian Huntley que le victimes.

Canal 5

La série Channel 5 s’est concentrée sur l’implication de Maxine Carr dans les meurtres de Soham[/caption]

Dans l’épisode final, Carr et Huntley sont tous deux arrêtés en lien avec l’enlèvement des filles, Carr se retournant finalement contre Huntley en prison.

Après la découverte des corps des écolières, ainsi que de leurs chemises Man United distinctives sur son lieu de travail, Huntley a été arrêté et inculpé du meurtre des filles. Carr a été reconnu coupable d’avoir perverti le cours de la justice.

Cependant, dans la série, il continue de déduire que Carr en savait plus sur les crimes qu’elle n’a finalement été condamnée.

À la fin de l’épisode, les téléspectateurs ont été informés via des notes à l’écran que Carr n’avait purgé que la moitié de ses trois ans et six mois de prison, avant d’être libérée en mai 2004.

Il ajoute que Huntley a affirmé plus tard que Carr avait menti sur ce qu’elle savait des crimes, une accusation que Carr a niée.

Cependant, il passe ensuite à Carr marchant librement sur une plage, avec une voix hors champ lui demandant : « Maxine, je sais que c’est toi, une question et je te laisse tranquille. Le saviez-vous? Saviez-vous qu’il les avait tués ?

Elle regarde ensuite froidement la caméra et dit froidement “pas de commentaire” avant qu’un jeune garçon ne soit entendu l’appeler “maman” hors écran.

L’émission se termine en notant que Carr vit maintenant sous une nouvelle identité et a reçu une ordonnance d’anonymat à vie de la Haute Cour. En tant que tel, les médias ne sont pas autorisés à rendre compte de son nouveau nom, de son emplacement, de son image ou de tout détail qui pourrait révéler sa nouvelle vie.

Il a ajouté que l’on pense que la vraie Carr est maintenant mariée et a un enfant à elle.

Les téléspectateurs ont noté qu’ils se sentaient «malades» en regardant l’émission, surtout maintenant qu’ils savaient à quel point Carr avait été condamnée pour son rôle dans la dissimulation des crimes.

“Cela m’a rendu tellement fou de regarder #maxine une ordonnance de protection à vie quand elle a menti et a aidé ce monstre Ian Huntley à couvrir ce qu’il a fait à ces deux belles filles”, a écrit l’un d’eux. “[It] m’ont tué, ils auraient eu 30 ans cette année. terrible.”

“RIP Holly et Jessica #Maxine alors que Carr obtient l’anonymat, une nouvelle vie, mariée et enfants, ces pauvres filles n’ont même jamais eu l’occasion de grandir”, a ajouté un autre.

“Regarder #maxine le fait qu’elle ait un nouveau nom me glace le sang”, a déclaré un troisième.

“#maxine #channel5 qui était vraiment effrayant, #maxinecarr n’aurait jamais dû avoir une nouvelle identité et a eu une longue peine de prison, comme pour la police de #humberside, pourquoi #IanHuntley n’avait-il pas de casier judiciaire b4 Soham position, god bless poor # hollyandjessica”





Ian Huntley est toujours en prison, après avoir été condamné à deux peines d’emprisonnement à perpétuité pour le meurtre de Holly et Jessica.

Il doit purger une peine minimale de 40 ans, ce qui signifie qu’il est potentiellement éligible à une libération en 2043, lorsqu’il aura 77 ans.

Maxine est maintenant disponible sur Channel 5.

Reuter

Maxine Carr a obtenu une ordonnance d’anonymat à vie après sa sortie de prison[/caption]

CANAL 5



La série télévisée a remis en question le niveau d’implication de Maxine dans les crimes[/caption]