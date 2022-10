Les téléspectateurs de Maxine fustigent Channel 5 pour avoir concentré la série de meurtres de Soham sur la petite amie du tueur

Les téléspectateurs de CHANNEL 5 se sont déchaînés contre la nouvelle série de crimes réels Maxine pour sa représentation « sympathique » de Maxine Carr et la décision de se concentrer sur elle plutôt que sur les victimes.

Dans le deuxième épisode du drame en trois parties, la relation de Maxine avec Ian Huntley a été jouée, y compris comment ils sont tombés amoureux pour la première fois, avant des scènes de violence domestique et des disputes publiques.

La série Maxine de Channel 5 a été diffusée cette semaine[/caption]

La série suit Maxine Carr alors que son fiancé Ian Huntley est arrêté pour le meurtre de Holly Wells et Jessica Chapman[/caption]

L’épisode montre Maxine couvrant le fiancé Ian Huntley lors de la disparition en août 2002 de Holly Wells et Jessica Chapman, 10 ans, lui donnant un faux alibi.

L’émission suggère qu’elle avait l’impression que si elle ne le faisait pas, des allégations de viol antérieures contre lui feraient surface et il serait renvoyé de son travail au Soham College. Huntley l’avait déjà convaincue que les allégations de viol étaient fausses.

Dans des scènes ultérieures, elle a été vue en train de nettoyer la maison.

Cependant, les fréquentations répétées du couple auprès de la presse – y compris une interview désormais notoire où Maxine fait référence aux filles disparues au passé – s’avèrent être le début de leur chute, l’assistante pédagogique étant reconnue par quelqu’un qui avait fait la fête avec elle à Derby le nuit, elle couvrait Huntley.

La fin de l’épisode voit les enquêteurs découvrir les restes brûlés des chemises Manchester United de Holly et Jessica dans une zone verrouillée du Soham College, épinglant enfin le lien de Huntley avec le crime.

Alors que certains téléspectateurs ont été saisis par le sérieux, un grand nombre ont critiqué l’émission pour avoir continué à se concentrer sur Maxine et son implication dans la dissimulation des meurtres des deux filles, dont les corps ont été retrouvés le 17 août 2002 côte à côte. dans un fossé d’irrigation juste à l’extérieur de RAF Lakenheath, Suffolk.

“Je ne sais pas ce que #channel5 espérait gagner de ce drame, tout le monde sait ce qui s’est passé, semble-t-il dans mauvais goût et totalement irrespectueux envers les familles des victimes. Tout ce qu’ils font dans ce drame, c’est deviner quelles conversations Ian et Maxine ont pu avoir », a écrit l’un d’eux.

« Ce drame ne peut pas la montrer en f’in victime ! Elle aurait dû rester plus longtemps en prison. Elle a aidé à dissimuler et à nettoyer ces meurtres de pauvres filles. Debout, regardant la police et la presse, profitant des feux de la rampe ! Ça fait bouillir mon sang #Maxine », a ajouté un deuxième téléspectateur furieux.

“Comment les gens regardent cela et arrivent à la conclusion que #Maxine est dépeint comme une victime me dépasse. Elle n’est clairement pas du tout », a déclaré un autre.

Cependant, d’autres ont loué la série pour sa représentation de la complicité de Carr dans les crimes réels, affirmant que la série ne la montrait pas comme une victime, mais liée à tout ce qui s’était passé.

L’un d’eux a expliqué: “Bizarre, car certains disent que #Maxine sur la chaîne cinq montre Carr en tant que victime – je regarde une femme narcissique vile qui est restée longtemps avec un homme violent et contrôlant et lui a proposé de le couvrir dès le premier jour pour absolument n’importe quoi sans véritable raison.

“Je n’ai pas l’impression que cela montre Maxine Carr comme une victime”, a déclaré un autre. “C’est une chienne manipulatrice qui donne aussi bien qu’elle obtient.”





Maxine Carr a finalement été reconnue coupable de complot en vue de pervertir le cours de la justice pour avoir fourni à Huntley un faux alibi. Elle s’est finalement retournée contre Huntley après avoir reçu des preuves de sa culpabilité, aidant la police à obtenir sa condamnation pour meurtre.

Elle a été condamnée à trois ans et demi de prison et vit maintenant sous une nouvelle identité, ainsi qu’une ordonnance légale d’anonymat interdisant la divulgation de son nouveau nom, travail, lieu ou apparence.

Cela a provoqué un tollé public pour ceux qui pensent qu’elle a été condamnée à une peine clémente pour sa participation à la dissimulation.

Huntley purge au moins 40 ans pour les meurtres des deux filles.

Maxine se termine le mercredi 12 octobre à 21h sur Channel 5.

Holly Wells a été kidnappée et assassinée avec son amie Jessica Chapman[/caption]

Les vrais Maxine Carr et Ian Huntley ont été condamnés après la découverte des corps des filles[/caption]