Les téléspectateurs de Mastermind sont déconcertés lorsqu’ils repèrent un ” croisement ” époustouflant avec University Challenge

Les téléspectateurs de MASTERMIND ont été déconcertés après avoir repéré un « croisement » ahurissant avec University Challenge.

Les lundis soirs sont des «lundi quiz» sur BBC Two, avec Only Connect, Mastermind et University Challenge tous diffusés.

Avec autant d’émissions de quiz à la télévision, il n’est pas surprenant que certaines des mêmes questions ou sujets reviennent, mais les téléspectateurs ont été surpris lundi soir lorsque les mêmes sujets sont revenus à la suite.

Sur Mastermind, on a demandé à une candidate appelée Adeline le nom du musicien derrière Maple Leaf Rag.

Bien qu’elle n’ait pas réussi à bien faire les choses, l’hôte Clive Myrie a révélé qu’il s’agissait de “Scott Joplin”.

Adeline a répondu : “J’y joue depuis des années.”

En riant, Clive a répondu : “Oh, cette chaise nous fait tous faire des choses amusantes.”

Plus tard, lors du University Challenge, les deux équipes ont été invitées à écouter un morceau de musique pour piano et à donner le nom du compositeur et de celui qui jouait.

Newnham-Cambridge a sonné et a répondu correctement “Scott Joplin”.

Ce n’était pas la seule fois qu’une réponse est apparue dans les deux émissions, car l’écrivain américain HP Lovecraft a également figuré dans les deux émissions.

Les téléspectateurs n’ont pas pu s’empêcher de commenter sur Twitter, avec une écriture: “Scott Joplin rejoint la liste distinguée des personnes qui ont répondu à la fois sur #Mastermind et #UniversityChallenge le même soir.”

Un autre a ajouté: “Lovecraft et Joplin ont tous deux figuré dans #MasterMind et #UniversityChallenge #MondayMindMangle #MegaMondayMindMangle.”

Un troisième a tweeté: “Coïncidence étrange – le #UniversityChallenge de ce soir avait deux questions avec des réponses HP Lovecraft et Scott Joplin. Tout comme le #Mastermind de ce soir.

Pendant ce temps, un quatrième a partagé : « HP Lovecraft et Scott Joplin. Questions consécutives avec un crossover #Mastermind #UniversityChallenge.

University Challenge et Mastermind sont tous deux disponibles sur BBC iPlayer.