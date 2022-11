Les téléspectateurs de MasterChef s’en prennent à Gregg Wallace pour “avoir agi comme s’il assistait à un match de football” – “ferme-la !”

Les téléspectateurs de MASTERCHEF ont été déchaînés alors qu’ils déchiraient Gregg Wallace pour “avoir agi comme s’il assistait à un match de football” – lui demandant de “se taire”.

MasterChef: The Professionals est revenu sur les écrans de BBC One jeudi soir avec un nouveau groupe de chefs qui se sont battus pour remporter le titre gagnant.

Les téléspectateurs n’ont pas aimé la façon dont Gregg a critiqué les chefs[/caption]

Dans l’épisode d’hier soir, quatre espoirs se sont affrontés dans les tâches des juges pour tester leurs compétences.

Devant les chefs en herbe, des défis ont été lancés pour tester leurs connaissances, leurs compétences, leur flair et leur imagination, le tout sous le regard impitoyable d’Anna Haugh, Marcus Wareing et Gregg Wallace.

Mais c’est lors du test final où les chefs ont dû épater les juges avec leurs plats signatures qui ont laissé les téléspectateurs de l’émission déchaînés.

Les fans de l’émission de la BBC n’étaient pas très satisfaits du juge Gregg Wallace qui, selon eux, agissait “comme s’il était sur un terrain de football” alors qu’il criait aux chefs de mettre leurs plats dans l’assiette avant la fin du temps imparti.

Beaucoup de gens n’ont pas tardé à critiquer Gregg pour ses critiques des candidats et leur façon de leur parler.

Un téléspectateur a écrit: “Quelqu’un doit dire à Greg qu’il n’est pas à un match de football pour l’amour de la merde.”

Un autre a écrit: “Fermez-la, Greg! Pourquoi est-il comme ça ? Les chefs doivent avoir tellement de patience avec lui.

Un troisième s’est exclamé: “Gregg Wallace est en train d’être ac ***.”





Lors du dernier tour, quatre chefs ont eu l’occasion d’impressionner les juges avec leur propre menu signature, mais certains n’ont pas réussi à le faire.

Ils ont eu une heure et demie pour montrer leur style, leur technique et leur sens du plat, et servir un plat digne d’une place en quart de finale.

Malheureusement, le dernier plat de la candidate Emma n’était pas digne de se qualifier pour les quarts de finale et elle a été renvoyée chez elle.

MasterChef: The Professionals continue ce soir à 21h sur BBC One.

Les fans pensaient que Gregg agissait comme s’il était sur un terrain de football[/caption]

Le juge criait aux chefs de mettre leurs plats dans l’assiette avant la fin du temps imparti[/caption]