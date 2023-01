Les téléspectateurs de Masked Singer insistent sur le fait que Phoenix est un morceau de Lucifer après avoir trouvé des indices

Les fans de THE Masked Singer sont convaincus qu’ils ont déjà compris qui est Phoenix.

Les téléspectateurs aux yeux d’aigle ont été occupés à deviner tôt et pensent que l’acteur de Lucifer, Tom Ellis, est derrière le masque.

TVI

Les fans de Masked Singer pensent qu’un acteur célèbre est Phoenix[/caption] JOHN P. FLEENOR/NETFLIX

Les téléspectateurs pensent qu’il y a plusieurs indices qui pointent du doigt Tom Ellis de Lucifer[/caption]

Après que Phoenix soit monté sur scène, les juges étaient convaincus que le chanteur masqué pouvait être un acteur avec la façon dont ils livraient leur paquet d’indices.

Le juge Mo a déclaré que la bande VT lui avait même donné des vibrations Game of Thrones.

Le chanteur derrière le costume de Phoenix a ensuite poursuivi en disant qu’ils étaient nés de leurs cendres et qu’ils étaient bons pour se réinventer et qu’ils connaissaient la réincarnation.

Les téléspectateurs pensent que cela pourrait être un indice de la série télévisée fantastique Lucifer.

Alors que certains fans sont convaincus d’avoir identifié sa voix distinctive après une interprétation de Get Lucky de Daft Punk.

L’un d’eux a écrit : “Au cours des deux derniers mois, j’ai dévoré tous les épisodes de Lucifer sur Netflix, et je peux maintenant dire que je suis totalement convaincu que le Phénix est Tom Ellis ! La voix et la plupart des indices semblent correspondre ? Oooh j’espère que j’ai raison juste pour que nous puissions le voir! #MaskedSingerUK”

Un autre a posté: “Regarder #maskedsinger à la demande… .. Phoenix est sûrement Lucifer lui-même ??? Tom Ellis ????

Un troisième fan est allé plus loin et a listé tous les indices : “Phoenix = Tom Ellis

« Indice attrayant = acteur le plus sexy vivant 2022 magazine glamour Se réinventer indice = ? Indice immortel/détective = Lucifer Game of Thrones indices = ? Devinette : J’ai été un slogan = Le diable m’a fait le faire.

Quelqu’un d’autre a fait écho: «Phoenix est Tom Ellis sur #maskedsinger, il peut chanter et il était sur lucifer qui fait référence à tous les indices de feu et de réincarnation. Il aide également le détective à résoudre les meurtres.

“Je pense que Tom Ellis est Phoenix parce qu’il était un diable dans Lucifer”, a fait écho un autre.

La célèbre célébrité derrière le masque a également laissé entendre qu’en tant que jeunes, ils étaient très calmes.

Jusqu’à présent, les suppositions des téléspectateurs incluent la star de Doctor Who, David Tennant, ou le chanteur des Kaiser Chiefs, Ricky Wilson.

La première célébrité révélée n’était autre que Chris Kamara qui était déguisé en Ghost.

Les trois derniers actes étaient Cat and Mouse, Knitting et Ghost.

L’ancien footballeur et présentateur de télévision est le premier à être éliminé du Masked Singer de cette année.

Kammy, qui vit avec l’apraxie de la parole, a pris de nombreux fans par surprise, l’acteur Louis Emerick écrivant sur Twitter : “Wow ! J’avais pas vu ça !!! Eh bien en maté.

Un autre spectateur a dit : « Wow… Fantôme ! Révélation incroyable !! Je n’ai pas du tout pensé à lui.

Un troisième a commenté: “Eh bien, j’avais complètement tort avec Ghost.”

Lorsque Ghost est monté sur scène pour la première fois pour chanter Save The Last Dance For Me de The Drifters, les téléspectateurs se sont demandé si les producteurs manquaient d’argent avant de créer le look du personnage.

C’était très basique, composé d’un drap blanc avec de grands yeux et des bottes rouges.

Un téléspectateur a déclaré: “Évidemment à court de budget en ce qui concerne le costume de fantômes.”

Un autre a posté: “Celui qui est fantôme a dépensé son budget de costume pour des choses autres que le costume.”

Getty