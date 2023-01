Les téléspectateurs de Masked Singer disent tous la même chose à propos de la transformation capillaire de Davina McCall

Les téléspectateurs de THE MASKED Singer ont été stupéfaits par la transformation capillaire de Davina McCall et ont rapidement souligné quelque chose de très familier à ce sujet.

Le populaire concours de chant ITV est revenu sur nos écrans hier soir avec 12 nouveaux numéros costumés qui seront révélés au cours des prochaines semaines.

La présentatrice Davina, 55 ans, a rejoint Rita Ora, Jonathan Ross et Mo Gilligan alors qu’elle montrait sa coupe de cheveux dramatique.

Davina portait ses tresses brunes lisses et droites sur ses épaules, tandis qu’elle présentait une toute nouvelle frange qui faisait parler tout le monde.

De nombreux téléspectateurs n’ont pas pu s’empêcher de comparer la nouvelle frange de Davina à la tristement célèbre frange Scream 3 de Courteney Cox.

Le personnage de Courteney, Gale Weathers, est devenu connu pour sa frange vaporeuse emblématique – qui était en fait un faux clip qu’elle arborait tout au long du troisième épisode.

Un fan a partagé une photo de Cox dans le rôle du journaliste en quête de renommée, avec la légende: “Davina donnant des vibrations à Scream 3.”

Un autre a posté : “Davina McCall est peut-être une reine, mais même elle ne peut pas s’en tirer en coupant une frange avec un couteau et une fourchette…”

Un troisième a déclaré: “La nouvelle frange de Davina me rappelle Gale Weathers.”

Quelqu’un d’autre a tweeté : “Qu’est-ce que Davina a fait à ses cheveux ?!”

Bien que sa transformation capillaire ait pu laisser certains divisés, Davina a quand même réussi à épater les fans dans une robe bustier orange fluo moulante.

Elle a été vue dans les coulisses exhibant sa silhouette incroyable dans la mini-robe moulante.

La première célébrité révélée n’était autre que Chris Kamara qui était déguisé en Ghost.

Les trois derniers actes étaient Cat and Mouse, Knitting et Ghost.

L’ancien footballeur et présentateur de télévision est le premier à être éliminé du Masked Singer de cette année.

Kammy, qui vit avec l’apraxie de la parole, a pris de nombreux fans par surprise, l’acteur Louis Emerick écrivant sur Twitter : “Wow ! J’avais pas vu ça !!! Eh bien en maté.

Un autre spectateur a dit : « Wow… Fantôme ! Révélation incroyable !! Je n’ai pas du tout pensé à lui.

Un troisième a commenté: “Eh bien, j’avais complètement tort avec Ghost.”

Lorsque Ghost est monté sur scène pour la première fois pour chanter Save The Last Dance For Me de The Drifters, les téléspectateurs se sont demandé si les producteurs manquaient d’argent avant de créer le look du personnage.

C’était très basique, composé d’un drap blanc avec de grands yeux et des bottes rouges.

Un téléspectateur a déclaré: “Évidemment à court de budget en ce qui concerne le costume de fantômes.”

Un autre a posté: “Celui qui est fantôme a dépensé son budget de costume pour des choses autres que le costume.”

Un troisième a déclaré: “Est-ce que @itvstudios a manqué de budget pour le costume de fantôme … c’est littéralement une feuille.”

Chris a déclaré à propos de sa tenue : « J’ai adoré. C’était simple mais c’est ce que j’ai vraiment aimé. C’était quand même difficile de chanter. Je n’avais jamais réalisé à quel point ce serait difficile. C’est très claustrophobe.

