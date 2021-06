Les téléspectateurs de Masked Dancer sont « convaincus » que l’épouvantail est la star d’EastEnders Tamzin Outhwaite après avoir repéré des indices sur le savon

Les téléspectateurs de The Masked Dancer sont « convaincus » que Scarecrow est l’ancienne star d’EastEnders Tamzin Outhwaite.

Les téléspectateurs aux yeux d’aigle ont repéré un certain nombre d’indices télévisés lors de l’émission de demi-finale de vendredi soir, y compris les autres rôles de l’actrice dans Red Cap et New Tricks.

ITV

Les fans sont convaincus qu’ils connaissent l’identité de Scarecrow[/caption]

Tamzin, 50 ans, a interprété le personnage emblématique d’EastEnders Mel Owen de 1998 à 2019, lorsque son personnage a été tué.

Parallèlement au feuilleton de la BBC, elle a également travaillé sur la série comique New Tricks, le drame ITV The Fixer, The Bill et Men Behaving Badly.

Les fans ont déclaré qu’il était « évident » que Scarecrow était Tamzin, car le personnage faisait également référence à Inside No 9 et à Hotel Babylon.

S’adressant à Twitter, les téléspectateurs les plus attentifs ont également révélé qu’il y avait un lien possible avec Ian Beale, avec qui Mel d’EastEnders était autrefois marié.

Getty – Contributeur

Le doigt a été pointé vers l’ancienne star des EastEnders Tamzin[/caption]

L’un d’eux a écrit : » Baguette magique = New Tricks, badge de directeur général = Hotel Babylon, Barn No 9 = apparaissant dans un épisode de Inside Number 9. «

Un autre a sonné: « Red Cap, Inside No.9, General Manager (Hotel Babylon), Sun Hill (The Bill), Magic Wand (New Tricks), a toujours eu un tour gratuit » (son père conduisait un taxi). »

« Un travail de danse incroyable et de déguisement phénoménal », a ajouté le fan averti.

Une troisième s’est souvenue : « Et elle était mariée à Ian Beale ! »

Getty – Contributeur

Tamzin a joué dans un certain nombre de célèbres comédies et drames britanniques[/caption]

D’autres étaient moins enclins à partager leurs raisons, mais ont plutôt admis qu’ils étaient « convaincus » que Tamzin était le danseur mystère.

L’un d’eux a écrit : « Je suis convaincu que l’épouvantail est Tamzin Outhwaite », tandis qu’un autre a déclaré : « Je vais avec Tamzin Outhwaite pour l’épouvantail ».

Elle n’est pas la seule star d’EastEnders en lice à être éventuellement démasquée, car les fans sont convaincus qu’une autre ex-actrice est en lice.

Les téléspectateurs ont admis qu’ils pensaient que Squirrel était Bonnie Langford, qui jouait Carmel Kazemi dans EastEnders et travaillait auparavant comme danseuse professionnelle.





Hier soir, Knickerbocker Glory a été démasqué en Craig Revel Horwood et Frog en Kelly Brook.

La grande finale de ce soir verra les concurrents restants – Scarecrow, Carwash, Zip et Squirrel se produire à nouveau avant que leur véritable identité ne soit enfin révélée.

La finale de Masked Dancer UK sera diffusée samedi à 19h30 sur ITV.