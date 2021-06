Les téléspectateurs de Masked Dancer ont convaincu que Zip est Peter Kay après l’indice de « Geraldine »

Les téléspectateurs de MASKED Dancer sont convaincus que Zip est Peter Kay après que la célébrité mystérieuse a déclaré que le mot « Geraldine » était un indice de leur identité.

Les téléspectateurs d’ITV se sont creusés la tête pour deviner correctement les visages célèbres derrière le masque.

5 Les téléspectateurs de Masked Dancer sont convaincus que Peter Kay est Zip Crédit : Getty Images – Getty

Au cours de l’épisode de jeudi soir, chaque célébrité a révélé un mot qui aiderait les juges à les identifier correctement, mais n’a pas pu le détailler.

Après la performance de Zip, le candidat masqué a déclaré que son mot spécial était « Géraldine ».

Cela a envoyé Twitter dans l’overdrive, plusieurs fans spéculant que le comédien Peter, 47 ans, était le danseur talentueux.

Rappelant le personnage fictif de Peter, Geraldine McQueen, de sa Grande-Bretagne Got the Pop Factor… a et peut-être une nouvelle célébrité Jesus Christ Soapstar Superstar Strictly on Ice.

5 Zip a révélé que leur indice était « Géraldine » Crédit : ITV

La vidéo elle-même est une parodie de la vidéo de Leona Lewis pour sa reprise de A Moment Like This de Kelly Clarkson et le premier album de Michelle McManus, qui a remporté la deuxième série de Pop Idol en 2003.

Un téléspectateur a écrit: « Zip a dit Geraldine. Cela doit être Peter Kay, n’est-ce pas? »

Un autre a posté : « Zip c’est Peter Kay, c’était Géraldine en drag… »

Un troisième a partagé: « Zip doit être Peter Kay. Trop d’indices mènent à cette conclusion. Et l’accent du nord !! et le salon de l’automobile. »

5 Plusieurs fans ont supposé que c’était en référence au personnage fictif de Peter Kay, Geraldine McQueen. Crédit : Document à distribuer

Cependant, d’autres fans sont convaincus que l’indice de Geraldine est en fait un indice que Take That’s Howard Donald est derrière le masque.

Un fan a posté: « Zip a déclaré Geraldine. Take That a présenté sa propre émission télévisée et avait Peter Kay quand il était l’un de ses alter ego Geraldine. »

Un deuxième a écrit: « Take That Come To Town avait Peter Kay comme Geraldine! Ils ont joué le jeu avec lui/elle et ont fini par se rouler par terre. »

Un autre a convenu: « C’est Howard Donald, Peter Kay était Geraldine dans leur tournée Take That Come to Town. »

5 Certains fans pensent que l’indice « Geraldine » a un lien avec Take That’s Howard Donald Crédit : ITV

D’autres suppositions suggéraient que la personnalité de la télévision Rylan Clark-Neal était Zip, affirmant qu’il était la seule célébrité masculine assez longue pour tenir dans le costume.

Cependant, certains téléspectateurs n’étaient pas convaincus, écrivant: « Rire que les gens ont spéculé que Zip est à la fois Rylan et Peter Kay! Vous ne pourriez pas avoir deux types de corps plus différents! »

Les juges Oti Mabuse, Davina McCall, Jonathan Ross et Mo Gilligan étaient loin de leurs suppositions après avoir échoué à identifier Beagle et Llama.

Beagle a été révélé en tant que star de Dancing on Ice Christopher Dean et Llama était la présentatrice Zoe Ball.

5 Les fans pensent que Mark est la taille parfaite pour Zip Crédit : Rex

Cela signifie que Zip, Squirrel, Carwash, Knickerbocker Glory, Scarecrow et Frog s’affronteront au prochain tour.

Le danseur masqué sera de retour demain soir avant la grande finale de samedi.