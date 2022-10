Les téléspectateurs de Masked Dancer disent tous la même chose que Sea Slug est enfin démasqué

Les fans de THE Masked Dancer disaient tous la même chose que Sea Slug a finalement été démasqué dans le dernier épisode.

Sea Slug a été contraint de révéler sa véritable identité lors de l’émission de samedi soir après que les juges ont voté pour les renvoyer chez eux suite à une égalité entre eux et Odd Socks.

Denise a été démasquée en tant que star derrière Sea Slug[/caption]

L’olympienne a révélé qu’elle n’avait même pas dit à son mari qu’elle faisait le spectacle[/caption]

L’olympienne et ancienne star de Strictly Denise Lewis a prouvé que les juges Davina McCall et Oti Mabuse avaient raison lorsqu’elle est apparue derrière le masque.

Les téléspectateurs à la maison n’ont pas tardé à tweeter sur le dévoilement, avec un écrit : « Légende ! Denis Lewis !

Un autre a déclaré: “Bravo @RealDeniseLewis quel brillant, incroyable et magnifique #seaslug tu étais sur le #MaskedDancer ce soir !!”

Et un troisième a ajouté : « Je le dis toujours, mais @RealDeniseLewis est tellement belle ! Elle a des mouvements !

Parlant de son passage dans l’émission, Denise, 50 ans, a révélé qu’elle n’avait même pas dit à son mari qu’elle y participait.

Elle a déclaré: “Je dois dire que c’est la chose la plus incroyable et la plus folle que j’aie jamais faite – c’est exceptionnel.

«Cela a été la partie la plus difficile, ne pas pouvoir dire un mot. Mon mari me dit ‘où vas-tu’. J’ai été le meilleur élève.