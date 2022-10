Les téléspectateurs de Masked Dancer disent que Pearly King est célèbre Strictly star après un gros indice

Les fans de MASKED Dancer sont convaincus que Pearly King est en fait une star de Strictly Come Dancing.

Après la représentation de la célébrité masquée samedi soir, les téléspectateurs se sont précipités sur les réseaux sociaux pour dire qui, selon eux, se cache derrière le masque.

TVI

Les téléspectateurs se sont précipités sur les réseaux sociaux pour dire que c’est une star de Strictly derrière le masque de Pearly King[/caption]

Getty

Les fans pensent que Pearly King pourrait être Bruno Tonioli[/caption]

Les fans pensent que Pearly King pourrait bien être l’ancien juge Strictly Bruno Tonioli, avec une personne écrivant: “Pearly King:” puis partageant un cliché de Bruno.

Un autre écrit : « Les initiales dans le graffiti derrière Pearly King sont toutes des artistes que Bruno Tonioli a chorégraphiés – DD = Duran Duran, FM = Freddie Mercury, BG = Boy George, RS = Rolling Stones. Jumelles = lunettes d’opéra – Bruno aime l’opéra.

Un autre a écrit: “Pearly King est Bruno.”

Bruno, 66 ans, a fait partie de Strictly pendant 18 ans mais a quitté la série à succès plus tôt cette année.

Ce soir, un gros indice a été donné lorsque Pearly King a révélé sa voix réelle qui a déconcerté les fans, et Bruno n’était pas la seule supposition.

Des gens comme Danny Dyer et Brian May de Queen ont été liés au lion en costume pointu et la semaine dernière, un autre est entré dans le mélange : Jake Wood.

En savoir plus sur le danseur masqué SORTIE DE CHOC Masked Dancer choque alors que Pillar et Post sont forcés de se retirer après une blessure SANS MASQUE Voici qui a été démasqué sur The Masked Dancer 2022 jusqu’à présent

L’ancienne star d’EastEnders ferait l’affaire, principalement en raison de l’association étroite du personnage avec l’East End de Londres, où se déroule Enders.

Un téléspectateur a écrit sur Twitter: “Jake Wood d’EastEnders est Pearly King.

Un autre a posté: “Tout le monde pense que Pearly King pourrait être Jake Wood (max d’EastEnders).”

Un troisième a déclaré: “Pearly King est Jake Wood.”

Un autre fan de visage célèbre que Pearly King pourrait être est le chef italien Gino D’Acampo.





Les fans pensent qu’il y avait aussi un indice que c’était Gino à cause de son lien avec la victoire de I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!

Pearly King a taquiné qu’il avait travaillé aux côtés de quelqu’un avec une “crinière dorée”, faisant croire aux téléspectateurs qu’il faisait référence à Holly Willoughby.

S’adressant aux médias sociaux pour exprimer ses pensées, une personne a écrit : « C’est Gino ! Il était le roi de la jungle #TheMaskedDancer.

Une autre personne a ajouté: “Oui, je pense que Pearly King est Gino D’Acampo.”

Rex