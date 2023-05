Les FANS de l’émission Malpractice se sont rendus sur les réseaux sociaux pour partager leur incrédulité face au dernier épisode.

Les téléspectateurs se sont retrouvés à «crier à la télévision» en regardant le spectacle se dérouler.

Le docteur Lucinda Edwards, la protagoniste, s’est retrouvée empêtrée dans un réseau de drogue qui fournit du fentanyl aux toxicomanes – à la suite du décès de son collègue médecin généraliste, Rob.

Alors qu’elle se trouvait dans une pharmacie, Lucinda a tenté d’obtenir le paiement pour la distribution des médicaments et a allumé son téléphone pour découvrir les appels manqués de son partenaire Tom.

Dans une scène ultérieure, la fille de Lucinda, Abi, a été vue rampant sous le lit avant le départ de Lucinda.

Peu de temps après, Tom a découvert qu’Abi était assise immobile – avec un paquet de pilules à la main.

Tom a transporté Abi à l’hôpital, où il a dit aux collègues de Lucinda qu’Abi avait ingéré du diazépam qui lui avait été prescrit pour une blessure à l’épaule.

L’état d’Abi est resté incertain jusqu’à la semaine suivante tandis que Tom et le personnel médical tentaient frénétiquement de contacter Lucinda.

L’épisode s’est terminé lorsque Lucinda a finalement allumé son téléphone et s’est précipitée à l’hôpital.

Les laissant sur le bord de leurs sièges, les téléspectateurs de l’émission se sont tournés vers Twitter pour partager leurs réflexions, avec une écriture : « Omg c’était très tendu hier soir, le meilleur drame que j’ai vu depuis longtemps.

« Je ne peux pas attendre la semaine prochaine. »

Un second n’a pas pu supporter la tension, déclarant : « OMG ! Omg Abbey a pris les pilules ! Je crie à la télé.

« C’était tendu ! » s’écria un autre.

Parlant de son rôle de haute intensité, l’actrice Niamh Algar, qui joue le Dr Lucinda Edwards, a expliqué: «Lucinda est registraire au West Yorkshire Royal Hospital travaillant dans le département A&E.

«Avoir été en première ligne pendant la pandémie.

«Elle se retrouve au centre d’une affaire de faute professionnelle après qu’une jeune femme est amenée à A&E après une surdose de drogue et décède par la suite.

« Au fur et à mesure que l’histoire se développe, nous en apprenons plus sur Lucinda et sa vie.

«Travailler dans un environnement très mouvementé dans lequel elle prospère normalement.

« Et elle doit faire face aux répercussions de ce qui s’est passé cette nuit-là. »

