Les téléspectateurs de Make Me Prime Minister critiquent Channel 4 pour avoir “arraché des idées” à The Apprentice de la BBC

JUSTE semaines après la fin d’un concours pour devenir Premier ministre du pays, un autre commence.

La nouvelle émission de télé-réalité de Channel 4 Make Me Prime Minister oppose 12 candidats les uns aux autres dans un concours pour être couronné « Premier ministre alternatif » du pays.

Pendant six semaines, les candidats seront divisés en deux « partis » et invités à élaborer, lancer et présenter des politiques à un électorat et à deux juges.

Ils seront mis en campagne électorale dans une série de tâches de premier ministre définies et jugées par les poids lourds politiques Alastair Campbell et la baronne Sayeeda Warsi.

Les candidats devront persuader et convaincre d’anciens politiciens, des journalistes expérimentés et surtout le public, qu’ils ont le charisme, la vision et le sens politique pour diriger.

Tout au long de la série, les candidats seront réduits jusqu’à ce qu’un seul remporte la victoire pour être couronné Premier ministre alternatif de Channel 4.

Ceux qui regardaient le premier épisode de ce soir, cependant, se sont retrouvés à ridiculiser Channel 4 pour avoir “déchirer les idées” de The Apprentice de la BBC.

À côté d’un éventail d’emojis au visage confus, une personne a écrit: “Avouons-le, Make Me Prime Minister n’est fondamentalement que The Apprentice, mais sur Channel 4.”

Faisant écho à leurs commentaires, quelqu’un d’autre a dit : « Pourquoi Channel 4 déchire-t-il les idées de la BBC ? Make Me Prime Minister ressemble trop à The Apprentice.

Alors qu’un troisième a plaisanté: “Make Me Prime Minister a du potentiel, mais il manque vraiment une expression faciale de Karen Brady à leurs idées de déchets.”

Avant les débuts de l’émission sur Channel 4, le juge Sayeeda a déclaré : « En tant que président du Parti conservateur et ministre dans un gouvernement de coalition, j’étais convaincu que les valeurs et l’éthique comptent autant que l’idéologie politique.

“Alors Alastair Campbell et moi mettons de côté nos différences politiques pour nous concentrer sur ce qu’il faut pour diriger. J’espère que nous pourrons inspirer une nouvelle génération d’électeurs et de politiciens passionnés.





Alors qu’Alastair a ajouté: “Fait correctement, être Premier ministre est un travail difficile comme tout le monde peut le faire.

“C’est formidable que tant de gens pensent qu’ils peuvent le faire et j’ai hâte de travailler avec Sayeeda Warsi pour les guider et les mettre au défi de voir s’ils ont vraiment ce qu’il faut.”

Make Me Prime Minister sera diffusé pendant six semaines à la même heure les mardis soirs – juste après Bake Off.