Les téléspectateurs de MARRIED At First ont été stupéfaits après que la nouvelle épouse Shona a avoué être « amoureuse » – quelques heures seulement après avoir rencontré son époux.

Shona, professeur d’arts du spectacle, 31 ans, a été vue en train de se marier avec Brad – un parfait inconnu – lors du dernier épisode de MAFS UK.

Shona de Married At First Sight a dit à ses amis qu'elle était déjà « amoureuse » de son marié

Elle connaissait Brad depuis quelques heures

Les deux hommes ont semblé s’entendre tout de suite, mais Shona a ensuite poussé les choses à l’extrême.

Rassemblant ses demoiselles d’honneur autour d’elle, Shona a admis : « Les gars, je suis amoureuse. »

Mais on vient de voir sa copine proche Joanna rouler des yeux.

Joanna a déclaré aux caméras : « Parce que Shona tombe si follement amoureuse, je me sens très protectrice envers elle.

«Je veux juste qu’elle s’assure qu’elle apprend à le connaître avant d’entrer dans cet espace libre, dans lequel elle se trouve déjà. Je sais qu’elle l’est.

Les fans n’en croyaient pas non plus leurs oreilles, et beaucoup se tournaient vers X – anciennement connu sous le nom de Twitter – pour partager leurs réflexions.

Un téléspectateur a posté un emoji de drapeau rouge et a déclaré : « Shona est déjà amoureuse ?! »

Un autre est intervenu : « Est-ce qu’elle vient de dire qu’elle était amoureuse ??? »

Un troisième a ajouté sarcastiquement : « Détendez-vous Shona, attendez au moins quelques heures pour tomber amoureux. »

Et un quatrième a dit : « Shona aime déjà son mari ?? On a l’impression d’être une énorme chaudière à lapin.

Plus tôt dans l’épisode de lundi soir, Shona a expliqué qu’elle avait été gravement victime d’intimidation lorsqu’elle était adolescente et qu’elle était devenue boulimique en conséquence.

Elle a dit qu’elle s’était tournée vers la méditation et le yoga pour voir le monde de manière plus positive.

«J’ai déployé beaucoup d’efforts et j’ai réfléchi à mon propre mental santé», a déclaré Shona. «Cartes Yoga Oracle, mon cristaux. Le simple fait de me sentir calme et de créer cet espace me permet de me sentir beaucoup plus positif à propos de tout.

Brad, mannequin, a également révélé devant les caméras : « Je suis une personne très spirituelle. Je suis à l’écoute et connecté.

«Je pratique la spiritualité par la méditation. Je fais beaucoup de travail de guérison avec des cristaux et je propose également des cours de méditation guidée.

La mère de Brad pense certainement qu’il a rencontré son égal.

S’adressant à la mère de Shona lors de la réception de mariage, elle s’est exclamée : « Ils sont absolument fous. »

Elle a ajouté : « Si je devais choisir la belle-fille parfaite, Shona est définitivement la fille que je choisirais. Elle est charmante. Je pense que ce sera la vraie chose.

La mère de Brad pense que c'est « la vraie chose »

Elle a dit à la mère de Shona que leur fils et leur fille étaient « les meilleurs »