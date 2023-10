Les téléspectateurs de MAFS sont furieux alors que l’émission présente de nouveaux couples d’intrus – pouvez-vous comprendre pourquoi ?

Les téléspectateurs britanniques de MARRIED at First Sight sont restés furieux après que l’émission ait présenté un nouveau couple d’intrus.

Adrienne Naylor, 27 ans, et Matt Pilmoor, 29 ans, ont lancé l’expérience à mi-chemin de la série dans l’épisode de lundi.

Le dernier afflux de candidats va sans doute continuer à tout bousculer.

Mais les téléspectateurs ont été loin d’être impressionnés car cela a enlevé le drame qui se déroule déjà avec les candidats actuels.

Les fans se sont tournés vers X, anciennement connu sous le nom de Twitter, pour exprimer leur frustration, en écrivant : « Plus de couples ?… »

Un deuxième a écrit : « Je suis retourné d’une bonne émission pour regarder MAFS et j’ai atterri directement sur une histoire sanglante de nouveau couple. C’est moi qui ai fini. Je fais demi-tour.

« Plus de couples, nous sommes tous là pour le drame de ceux que nous connaissons déjà », a déclaré un troisième.

Cela survient après l’annonce de la nouvelle selon laquelle Luke Worley a été expulsé de la série après avoir frappé sa co-star Jordan Gayle.

Les patrons de Channel 4 ont expulsé le vendeur d’Essex, 30 ans, avec effet immédiat après qu’il ait choqué les acteurs et l’équipe par son comportement agressif.

Les tensions entre les deux devraient s’intensifier cette semaine, les candidats finissant par en venir aux mains à cause de leurs différends.

« Le combat a été filmé, ce qui signifie qu’il y a toutes les chances qu’il puisse être montré dans les scènes les plus explosives jamais diffusées sur Married At First Sight UK », a déclaré un initié à MailOnline.

Jordan a été autorisé à rester dans la série parce que Luke a déclenché le combat.

Plus tôt dans la série, Brad Skelly a été retiré du programme après avoir montré des signes de comportement « contrôlant et coercitif » envers Shona Manderson.

Il a accusé l’émission d’avoir été montée pour faire de lui le « méchant » et a depuis entamé une relation avec Hollie Baldwin.