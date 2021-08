Les téléspectateurs de Love Island sont écœurés alors que Liam exécute un acte sexuel sinistre sur Millie à la première heure du matin – mais l’avez-vous remarqué?

Les téléspectateurs de LOVE Island ont été écoeurés après que Liam ait sucé les orteils de Millie devant une chambre bondée à la première heure du matin.

Le Gallois fait de son mieux pour remporter la manche de Millie après s’être égaré à Casa Amor.

3 Millie a été prise par surprise alors que Liam lui glissait sur les orteils Crédit : ITV

3 Le Gallois a un faible pour les pieds Crédit : ITV

Et il a pris une feuille du livre de son ami et fétichiste des pieds Jake et a enroulé ses lèvres autour du gros orteil de la fille d’Essex, à sa grande surprise.

Alors qu’il s’enfouissait sous les couvertures et se mettait au travail, Millie ouvrit la bouche de surprise.

Elle s’est exclamée: « Il vient de sucer par l’orteil. »

Liam s’est léché les lèvres et a dit: « Mmm Monster Munch. »

Les téléspectateurs étaient nauséeux, avec un écrit sur Twitter: « liam doit arrêter de prendre des conseils de Jake avec ce comportement d’orteil #LoveIsland. »

Un autre a déclaré: « Ouais, pourquoi diable Liam s’est-il comporté comme un chien au bout du lit de Millie et a ensuite sucé ses orteils. »

Un troisième a posté : « Liam ne s’est pas contenté de sucer des milliers d’orteils et de dire « monster grignoter » CE GARÇON. #loveisland. »

La succion des orteils a été au cœur de la série de cette année, mais cela a incité certains à menacer de changer de chaîne.

