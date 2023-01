Les téléspectateurs de Love Island se sont « sentis malades » alors que l’histoire se répète lors d’une cérémonie de couplage loufoque

Les téléspectateurs de LOVE Island se sont « sentis malades » après que l’histoire se soit répétée lors de la cérémonie de couplage loufoque.

La nuit dernière était le premier volet de la toute nouvelle série de l’émission de rencontres ITV2.

Les garçons se sont tenus devant les filles et l’animatrice Maya Jama, 28 ans, leur a demandé de s’avancer s’ils pensaient à l’une des filles qui sortaient.

Mais en fin de compte, ce sont les filles qui ont choisi avec qui elles se sont associées.

Bien qu’il ait défendu Lana Jenkins, 25 ans, Olivia Hawkins, 27 ans, Tanyel Raven, 26 ans, le fermier Will Young n’a réussi à impressionner aucune des dames.

Il s’est retrouvé avec la ring girl Olivia – même s’il était clair que son cœur était tourné vers l’éducation physique et le professeur de sciences Kai Fagan, 26 ans.

Certains téléspectateurs comparent le beau gosse à la star de la saison 2021, Hugo Hammond, alors qu’il embrassait maladroitement la beauté.

Beaucoup se sont tournés vers Twitter pour souligner les similitudes.

L’un d’eux a écrit: “Je me sens MALADE en regardant l’émission Hugo 2.0.”

“will is 1000 the next hugo”, a ajouté un second.

Un troisième a sonné: “PAS YALL SAYING WILL, C’EST CETTE SAISON HUGO S’IL VOUS PLAÎT !!!”

Un quatrième a tweeté : “Désolé pour Will mais vous avez déjà été couronné Dr Alex et Hugo de la saison :/.”

Hugo est devenu célèbre lors de la septième série de Love Island en 2021.

Au cours de ses 38 jours dans la villa, le professeur d’éducation physique s’est associé à CINQ filles dans le but de trouver l’amour.

Il a été jumelé avec Sharon Gaffka le premier jour, mais plus tard avec Chloe Burrows.

La star s’est également associée à AJ Bunker et Amy Day.

Malgré son long séjour dans la villa, Hugo n’a pas réussi à trouver l’amour, mais vit maintenant sa meilleure vie en Australie.

Hier soir, Tanya a choisi Shaq Muhammad, 24 ans, après qu’il se soit avancé pour elle.

Ron Hall, Kai Fagan et Haris Namani, 21 ans, se sont présentés pour Anna-May, mais elle a choisi Kai.

Lana a ensuite choisi Ron, bien que Kai et Will l’aient également choisie.

Olivia est entrée ensuite et elle a attiré l’attention de Haris et Will.

Cependant, elle a décidé de se mettre en couple avec l’homme d’Anna-May, Kai.

La dernière fille à la cérémonie d’accouplement était Tanyel – et Kai, Will et Haris se sont avancés pour elle.

Le coiffeur est allé avec Kai, ce qui signifie qu’Anna-May et Olivia étaient célibataires.

Anna-May a obtenu le premier choix et est allée avec Haris, tandis qu’Olivia s’est retrouvée avec Will.

L'étreinte d'Olivia et Will était très "gênante"

Hugo s’est marié avec cinq filles pendant son passage à la villa[/caption]