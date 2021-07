Les téléspectateurs de Love Island se déchaînent alors qu’Hugo et Sharon exécutent des positions sexuelles dans un défi invisible classé X

Les téléspectateurs de LOVE Island se sont déchaînés ce soir alors que Hugo Hammond et Sharon Gaffka ont participé à un défi invisible très classé X.

Ils ont été chargés de recréer leurs positions sexuelles préférées devant leurs concitoyens insulaires.

Sans perdre de temps, Sharon a rebondi sur Hugo dans la position de cow-girl inversée tandis que le professeur lui a ensuite rendu la pareille avec un peu de levrette.

Par la suite, il s’est excusé auprès de sa mère pour ses singeries coquines et a admis qu’il ne s’était pas attendu à ce que sa première nuit soit si chargée.

Les téléspectateurs ont adoré, avec un écrit sur Twitter : « Ces défis invisibles sont méchants !!! »

Pendant ce temps, Faye Winter avait des fans hystériques car elle avait un problème de prononciation majeur.

L’agent immobilier discutait avec les filles autour du feu de camp quand elle a eu du mal à dire le mot imminent.

Discutant du temps qu’elle pensait qu’il faudrait avant que les nouveaux couples s’embrassent, Faye a déclaré: « Je pense que ce sera des jours. Je pense que ce sera inament [sic]. »

Kaz et Shannon la regardèrent avec des visages confus et lui demandèrent si elle voulait dire « dans une minute ».

Mais Faye a rendu leurs regards et a dit « non », avant de répéter son erreur.

Elle a insisté sur le fait que c’était le bon mot et a précisé qu’elle voulait dire « à tout moment ».

Shannon a ensuite dit « imminent », Faye insistant sur le fait que c’était ce qu’elle avait dit depuis le début.

Réalisant finalement son erreur, elle a dit qu’elle craignait de paraître épaisse, incitant les filles à la rassurer qu’elle ne l’était pas.

Les téléspectateurs ne pouvaient pas le croire, avec un écrit sur Twitter: « Est-ce qu’elle veut dire imminente? Regarder de haut les autres filles alors qu’elle ne le dit pas correctement elle-même. »

