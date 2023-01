Les téléspectateurs de Love Island repèrent une attraction entre Tanyel et Ron dans un clip très sexy Unseen Bits après une confusion sur le recouplage

Les téléspectateurs de LOVE Island ont repéré une attraction entre Tanyel Revan et Ron Hall dans un clip très sexy de Unseen Bits après une confusion sur la cérémonie de recouplage.

Vendredi soir, les fans de l’émission de rencontres ITV2 ont été stupéfaits lorsque le coiffeur de 26 ans a décidé de s’associer avec le beau conseiller financier de 25 ans.

Les fans de Love Island "comprennent" maintenant la décision de Tanyel de se recoupler avec Ron après un défi torride

Tanyel a choisi Ron lors de la dernière cérémonie de recouplage

Bien que le couple ait eu une brève conversation plus tôt dans la semaine sur le fait d’être attiré l’un par l’autre, ces derniers jours, Ron a clairement indiqué qu’il voulait concentrer toute son énergie sur Lana Jenkins, 25 ans.

Ainsi, certains téléspectateurs se sont gratté la tête lorsque Tanyel a choisi Ron, alors qu’elle aurait également pu choisir Will Young, 23 ans, ou David Salako, 24 ans.

Cependant, un clip diffusé lors de l’épisode d’hier de Love Island: Unseen Bits semble avoir rendu la décision de Tanyel un peu plus claire.

Dans un jeu ou action ou vérité en début de semaine, Ron a dû sucer le doigt de « l’insulaire le plus en forme » – et il a choisi Tanyel.

Tanyel a déclaré dans le Beach Hut: “Ron a vraiment vraiment sucé mon doigt, j’ai l’impression qu’il regardait littéralement dans mon âme!”

Alors maintenant, les fans de Love Island comprennent le récent choix de Tanyel lors du recouplage.

L’un d’eux a écrit sur Twitter : “Je comprends maintenant pourquoi Tanyel a choisi Ron.”

Un autre a ajouté: “Ron a choisi Tanyel comme” le plus en forme de la villa “, donc Lana ne peut même pas être en colère, elle l’a choisi!”

“ok alors maintenant je vois pourquoi Tanyel a choisi Ron”, intervint un troisième.

Une autre a précédemment déclaré à propos de sa décision : « Omg je ne comprends pas Tanyel !!! Choisir Ron au lieu d’un couple d’amis avec Will. Pourquoi veut-elle une double tarte ? »

Pendant ce temps, la bombe Zara avait choisi de se mettre en couple avec Tom, Anna-May a choisi Kai et Olivia a opté pour Haris.

Tanya a choisi Shaq, disant que ce serait “dommage de le voir partir”, laissant Lana choisir entre Will et David et elle est allée chercher le fermier hilarant.

Cela a fait de David le premier concurrent à être lancé de la nouvelle série.

Ron et Lana ont été couplés dès le premier jour jusqu'à ce que Tanyel le vole