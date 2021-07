Les téléspectateurs de Love Island prédisent que Millie sera envoyée faire ses valises alors qu’AJ se déplace pour Liam dans le choc du recouplage

Les téléspectateurs de LOVE Island ont prédit que Millie Court serait renvoyée alors qu’AJ Bunker déménageait pour Liam Reardon dans le cadre d’un recouplage de choc.

Les téléspectateurs d’ITV2 pensent que la beauté blonde Millie sera larguée de la villa, convaincue qu’AJ volera son homme.

Les fans de Love Island sont convaincus que Millie Court sera renvoyée lors du recouplage de dimanche[/caption]

Les fans pensent qu’AJ Bunker choisira Liam Reardon dans le recouplage[/caption]

Le technicien en extensions de cheveux AJ, 28 ans, et le plombier Danny Bibby, 25 ans, obtiendront le premier choix lors du recouplage de la tranche de dimanche.

Les téléspectateurs ont partagé leurs réflexions sur le prochain recouplage – suggérant qu’AJ ébourifferait quelques plumes et opterait pour Liam.

L’un d’eux a écrit : « Si AJ choisit Liam et que Millie se fait larguer… je serai furieux. #île de l’amour »

Un autre a posté: « Imaginez qu’AJ choisisse Liam, Millie finit par devoir partir et Liam l’accompagne. #île de l’amour »

Un troisième a partagé: «AJ ferait mieux de ne pas choisir Liam et risquer que Millie soit larguée. #île de l’amour »

La beauté du Hertfordshire AJ est entrée dans la villa plus tôt cette semaine et a greffé les gars depuis son arrivée.

AJ a fait la connaissance d’Aaron Francis et d’Hugo Hammond, tous deux étant dans des couples « d’amitié », mais n’a pas non plus peur d’obtenir ce qu’elle veut.

Elle a également des yeux pour le beau gosse gallois Liam, 21 ans, admettant qu’elle est attirée par lui en raison de leur « chimie sexuelle ».

Elle obtiendra le deuxième choix dans le recouplage et sera la seule fille capable de décider de son propre sort.

Les téléspectateurs verront qui quitte l’île lors de l’émission de dimanche soir.

Les fans de Love Island pensent qu’AJ jettera une clé dans les travaux pour la romance florissante de Millie et Liam[/caption]

