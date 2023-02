Les téléspectateurs de Love Island pensent que la fille de Casa Amor a «disparu»

Les téléspectateurs de LOVE Island pensent que la débutante Lynda Flix a peut-être secrètement quitté la villa alors qu’elle est à peine apparue dans l’épisode de ce soir.

Le joueur de 22 ans de Manchester n’a pas réussi à obtenir beaucoup de temps d’écran après ne pas avoir enfermé un homme dans la villa pendant la semaine de Casa Amor.

Ceux qui regardaient à la maison n’ont pas pu s’empêcher de commenter son absence, avec une personne disant: “Soit les producteurs ont coupé ses scènes, soit Lynda est là pour vivre sa meilleure vie avec des vacances gratuites, ce que j’évalue.”

Un deuxième a ajouté: “Est-ce que Lynda est sortie de la villa?”

Tandis qu’un troisième écrivait: “Aussi, qu’est-il arrivé à Lynda? Est-elle même toujours dans la villa Casa ou Love Island.

S’exprimant avant d’entrer dans la villa, Lynda a révélé ce qu’elle recherchait : “Le plus important, c’est l’humour, il doit être drôle et pouvoir me faire rire. J’ai aussi besoin de quelqu’un qui est très énergique et excitant, il ne peut pas être ennuyeux. S’il est ennuyeux, ‘Bye!’

Cette série de Casa Amor semble susceptible de livrer la série de déchirements les plus brutales à ce jour.

Dans l’émission d’hier soir, Olivia Hawkins a trompé Kai pour partager un baiser secret avec le nouveau venu Maxwell.

Et l’étudiante en biomédecine Tanya a eu du mal à rester à l’écart de l’arrivée récente de Martin.

Mais il n’y avait pas que les filles qui jouaient. Claudia, la fille de Carl Forgary, a sangloté de peur que son homme Casey ne le trompe.

Cela s’est avéré bien fondé car il a verrouillé les lèvres avec le débutant Sanam, puis a partagé un lit avec Cynthia.

Dans le choc des livres, Will, le favori des bookmakers, a trompé Jessie, se rapprochant de Layla.

Et le footballeur Tom s’est rapproché de Lydia. Seuls Ron et Shaq, associés aux filles originales Lana et Tanya, dormaient seuls.

