Les téléspectateurs de Love Island ont laissé grincer des dents alors qu’ils marquent l’interview d’Aftersun la plus maladroite de tous les temps

Les téléspectateurs de LOVE Island ont été laissés pour compte ce soir alors que Scott van-der-Sluis a créé la zone d’amitié d’Abi Moores.

Le couple a ensuite assisté à une interview atroce avec Maya Jama, que les fans ont qualifiée de la plus maladroite de tous les temps.

Scott et Abi étaient couplés dans la villa, mais n’ont pas réussi à faire décoller une romance.

Le footballeur a admis que cela avait été forcé, laissant Abi visiblement bouleversé.

Il a ensuite défendu Catherine, disant aux téléspectateurs de ne pas laisser ses messages désagréables après qu’elle l’ait largué pour Elom dans l’émission.

Scott avait été vidé lorsqu’elle avait ramené Elom de Casa Amor et il n’avait pas réussi à trouver une connexion par la suite.

Interrogé par Maya Jama pour savoir s’ils pouvaient raviver les choses, Scott a déclaré: « Pour le moment, nous nous entendons très bien en tant qu’amis, il n’y a rien de différent pour le moment.

« Je ne connais pas encore de date. J’étais trié sur cette situation dans la villa. Vous ne pouvez jamais dire jamais, mais pour moi, en ce moment, j’en ai en quelque sorte fini avec ça.

Ceux qui regardaient à la maison se sont précipités pour commenter l’interview, une personne écrivant: « Cette interview d’après-soleil avec scott et abi est tellement gênante. »

Une seconde a déclaré: « En fait, je me sens si mal pour Abi, cela avait l’air si gênant pour elle, je sais qu’elle regrette même d’avoir diverti le flirt de Scott pour commencer lol. »

Alors qu’un troisième a ajouté: « Cette interview d’Abbie et Scott après la villa est tellement gênante. »

Sur Love Island ce soir, Mitchel Taylor et Ella Barnes ont été largués – juste un jour avant la finale.

Cela laisse Molly Marsh et Zachariah Noble, Jess Harding et Sammy Root, Whitney Adebayo et Lochan Nowacki et Tyrique Hyde et Ella Thomas se battre pour être couronnés vainqueurs de Love Island 2023 et remporter le prix de 50 000 £.

L’île d’amour 2023 été derniers airs sur ITV2 et ITVX à 21h le 31 juillet.