Les téléspectateurs de Love Island grincent des dents pour Sharon alors que Hugo la met dans la «zone sœur» dans un cœur à cœur maladroit

Les téléspectateurs de LOVE Island ont été laissés pour compte ce soir alors que Sharon a été placée dans la «zone sœur» par Hugo.

Le couple est dans un couple d’amitié après avoir mis leur fougue de la semaine précédente derrière eux.

2 Hugo a dit qu’il considérait Sharon comme une petite sœur Crédit : ITV

Prenant le temps de discuter dans le jardin, Hugo a clairement indiqué que la romance ne s’épanouirait jamais entre eux.

Il a dit: « Si je suis complètement honnête avec toi, je ne vois pas qu’il y ait quoi que ce soit de romantique entre toi et moi parce que je te vois comme une petite soeur ici maintenant, et je pense que tu es incroyable et je veux que tu trouves quelqu’un qui est à 100% toi, et tu le mérites vraiment.

« Je ne te vois pas de cette façon et je ne pense pas que je pourrais jamais. Autant les couples d’amitié sont formidables et nous nous amusons, cela sert à quelque chose pour le moment, mais je ne veux pas que ce soit le cas. toute mon expérience.Je veux partager cela avec quelqu’un.

« Je ne veux pas du tout que ce soit toute votre expérience. »

Les téléspectateurs ont craqué sur la conversation maladroite, avec un écrit sur Twitter: « Sharon a zoné sa petite sœur. »

« Je ne te vois pas de cette façon et je pense que je ne pourrais jamais le faire. Hugo Hammond

Un deuxième a posté: « LMAOOO sharon n’a même pas eu d’ami zoné. L’HOMME A DIT LA PETITE SOEUR.

Un autre a déclaré: « icl ive l’a approfondi, sharon (miss international) a eu SISTER ZONED par la chapelure de la villa. »

🌴 Lisez notre blog en direct Love Island 2021 pour les dernières mises à jour

On dirait qu’Hugo pourrait se préparer à un partenariat avec la nouvelle fille AJ.

Le couple s’est bien entendu ce soir et a failli s’embrasser sur la terrasse, mais Hugo lui a dit qu’il ne voulait pas bouger si tôt.

Bien que ce ne soit clairement pas ce que voulait AJ, la chimie entre eux suggère qu’elle aura une autre chance.