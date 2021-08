Les téléspectateurs de Love Island fulminent alors que Hugo, hache, qualifie son séjour dans la villa de «tragique» alors qu’il se tenait à côté de sa partenaire Amy

Les téléspectateurs de LOVE Island sont furieux après qu’Hugo ait qualifié son séjour dans la villa de « tragique » alors qu’il se tenait à côté de sa partenaire Amy.

Hugo et Amy risquaient d’être éliminés après que les fans aient été invités à voter pour leurs couples préférés.

2 Hugo a déclaré que son séjour dans la villa était tragique – alors qu’à côté d’Amy

Aux côtés de Sam et Mary, ainsi que Tyler et Clarisse, le reste des insulaires a été contraint de choisir quel garçon et quelle fille sauver.

Bien qu’il ait l’air d’avoir un séjour garanti, le reste de la villa a choisi Tyler pour rester afin qu’il puisse se mettre en couple avec Kaz – avec Mary sauvée par les garçons.

Au cours des entretiens de sortie, il leur a été demandé de résumer leur expérience de Love Island.

Hugo a répondu: « Ma recherche de l’amour là-dedans… tragique est probablement le mot pour cela.

« Je vais partir la tête haute, je suis resté fidèle à moi-même et j’attends avec impatience le prochain chapitre sur ce que la vie réserve à M. Hammond. »

Cependant, Amy a été abasourdie par les déclarations d’Hugo – fixant l’objectif de la caméra avec de grands yeux avant de le regarder en état de choc.

Une personne a dit : « Hugo !!! Tu ne viens pas de dire que ton île d’amour a été tragique alors que tu te tenais à côté d’Amy ????? »

Un autre a ajouté: « Hugo a qualifié son voyage sur l’île d’amour de tragique devant les seules filles avec lesquelles il a réussi à se mettre en couple et non la zone d’amis #loveisland #hugo #amy »

Un troisième a fait la remarque : « Whoa Hugo était un sauvage. A-t-il oublié qu’il était toujours en couple avec Amy et qu’elle se tenait à côté de lui »