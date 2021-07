Les téléspectateurs de Love Island en larmes alors que Kaz s’effondre sur la trahison de Tyler à Casa Amor… avant d’embrasser Matthew quelques heures plus tard

Les téléspectateurs de LOVE Island ont été dévastés pour Kaz Kamwi alors qu’elle fondait en larmes après avoir découvert que Tyler Cruickshank avait craqué avec quelqu’un d’autre.

La blogueuse de mode de 26 ans pensait qu’elle avait enfin trouvé un peu de romance avec l’arrivée du costaud Tyler de 6 pieds 6 pouces, lui ne cachant pas qu’elle était celle qui l’intéressait.

4 Kaz a fondu en larmes à cause de la trahison de Tyler Crédit : ITV2

4 Kaz a dit qu’elle « se sentait stupide » pour avoir cru que Tyler était un bon gars Crédit : ITV

Mais après seulement deux jours à Casa Amor, les choses se sont effondrées, Tyler embrassant secrètement Clarisse Juliette après avoir sauté dans le lit avec elle.

Lors de l’épisode de Love Island de mercredi soir, les filles de la villa principale ont reçu une carte postale faisant allusion à ce que les garçons faisaient – ​​et même si certaines des photos étaient trompeuses, on ne pouvait nier ce qui se passait avec Tyler.

Après que les filles aient disséqué les photos à quelques centimètres de leur vie, Kaz a fini par fondre en larmes dans la cabane de plage, les filles la réconfortant ensuite de ce qu’elle avait vu.

Les téléspectateurs ont eu le cœur brisé de voir Kaz si bouleversée, d’autant plus que Millie Court et Faye Winter ont également été blessées mais se sont ralliées à elle alors qu’elle se débattait.

S’adressant à Twitter, l’un d’eux a écrit : « Les pleurs de Kaz m’ont fait retenir mes larmes. Je déteste ça pour elle.

« Honnêtement, j’ai pleuré quand Millie et Faye sont allées réconforter Kaz même si elles étaient elles-mêmes tellement bouleversées et elles ont toutes commencé à pleurer pour elle parce qu’elles avaient l’impression que nous l’avions fait pour Kaz », a déclaré un second.

« Kaz a été négligé pendant des semaines et a finalement intéressé un gars attirant », a ajouté un troisième. « Bien sûr qu’elle pleure. Mais elle devrait briller ses yeux. Mehdy est là.

« Tyler est là en train de rire comme un homme qui rit, tandis que Kaz pleure comme si elle était à un enterrement. je veux vraiment mieux pour elle », a convenu un quatrième.

Heureusement, tandis que Tyler a fait exploser son tir avec elle, le nouveau gars Matthew a fait son pas et a clairement indiqué qu’il était une épaule sur laquelle pleurer… et potentiellement plus.

À la fin de l’épisode, le couple a partagé un baiser et, dans le but de passer à autre chose, Kaz a proposé de partager un lit avec lui à l’avenir.

Une nouvelle romance a-t-elle commencé ?

Love Island continue en semaine à 21h sur ITV2.

4 Le baiser de Tyler et Clarisse a été filmé Crédit : ITV2