Les téléspectateurs de Love Island critiquent les morceaux invisibles «ennuyeux» – et louent la star pour avoir «porté» le spectacle

LOVE Island Unseen Bits est le moment où les fans peuvent généralement voir tous les morceaux hilarants de la villa qui n’ont pas été retenus pour le spectacle principal.

Normalement, l’épisode de samedi laisse ses téléspectateurs dans des points de suture, mais ils ont déjà qualifié l’épisode de cette semaine d'”ennuyeux”.

La personnalité hilarante de Will fait rire tout le monde à la maison[/caption]

Il y a eu quelques moments risibles ici et là, mais les fans de la série ont salué un insulaire comme une “légende”, ajoutant qu’il “porte le spectacle”.

L’insulaire en question n’est autre que le fermier Will Young, 23 ans.

Bien qu’il n’ait eu aucune chance avec l’amour jusqu’à présent et que ses tentatives aient été instantanément amiées, ceux qui se sont connectés ont supplié les producteurs de s’assurer qu’il reste le plus longtemps possible.

L’insulaire naturellement hilarant était une star bien connue de TikTok avant son entrée dans la villa, il n’est donc pas surprenant que les gens le trouvent divertissant.

Les téléspectateurs se sont immédiatement rendus sur Twitter pour partager leurs réflexions sur Unseen Bits jusqu’à présent.

L’un d’eux a écrit: «Les fermiers dans ces #invisibles me tuent.

“Porter ce spectacle.”

Un autre a accepté en écrivant: “Je retire tout ce que j’ai dit à propos de Will.





“Je sais qu’il est bizarre / grincer des dents ou peu importe comment vous voulez l’appeler, mais il porte le spectacle.”

Les commentaires se sont poursuivis, comme l’un d’eux a écrit : « Même les invisible morceaux sont ennuyeux.”

Un autre fan a déclaré: “Pourquoi certains d’entre eux sont-ils si secs comme si c’était invisible morceaux où est ta personnalité.

Will devient rapidement un favori de l’émission malgré le fait qu’il n’ait pas de chance en amour[/caption]