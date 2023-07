Les téléspectateurs de Love Island choqués par l’âge réel de Zachary

Les téléspectateurs de LOVE Island ont été choqués par l’âge réel d’une star.

S’adressant aux médias sociaux dimanche soir alors que les garçons et les filles de Casa Amor montaient sur nos écrans, les téléspectateurs ont exprimé leur surprise face à Zachary.

Les téléspectateurs ont été surpris par l’âge du nouveau garçon Zachary[/caption] Instagram/z_ashford

Le conseiller commercial senior a 27 ans[/caption]

Zachary Ashford est un conseiller commercial senior de Manchester et il a 27 ans.

Mais les fans pensaient qu’il avait l’air plus jeune que son âge réel.

Une personne a écrit : « Zachary a l’air si jeune, je n’arrive pas à y croire. »

Un deuxième a écrit: « Zachary est sûrement trop jeune pour ce spectacle? »

Une troisième personne a fait écho: « QUEL ÂGE A-T-IL !!! »

Et un quatrième a dit : « Zachary a l’air d’avoir 13 ans ? »

En plus de remettre en question son âge, d’autres téléspectateurs ont souligné le look similaire de Zachary à une star de la BBC.

Les téléspectateurs de l’émission de rencontres à succès ont été distraits par la ressemblance de Zachary avec la star de Top Gear, Richard Hammond.

La star de la BBC, âgée de 53 ans, a été photographiée à côté de Zachary de Love Island dans un message partagé par un utilisateur de Twitter.

Et les fans ont afflué vers le tweet pour être d’accord avec la comparaison.

Parlant de ce qu’il recherche chez une fille, Zachary a dit qu’il aime quelqu’un qui est axé sur la famille.

Il a dit : « Le principal serait la loyauté, c’est quelque chose que tout le monde veut. Humour, j’ai besoin de quelqu’un qui a des plaisanteries – je ne peux pas avoir une conversation sèche tous les jours.

« Une grande chose pour moi est quelqu’un qui est axé sur la famille.

« Cela apporte beaucoup de grandes qualités à une personne et quelque chose qui me passionne parce que je viens d’une grande famille. »

Avant d’entrer dans la villa, Zachary avait un œil sur Jess qui, selon lui, est « confiant » et a « beaucoup de plaisanteries ».

Il a dit qu’il était également intéressé à connaître Leah parce qu’elle était une «compagnon du Nord».

Six nouveaux garçons et cinq nouvelles filles sont arrivés dans l’épisode de ce soir – et l’un d’eux n’est autre que l’ancienne flamme de Zachariah Noble, Molly Marsh, comme The Sun l’a révélé en exclusivité.

Les fans de l’émission ont comparé Zachary à la star de la BBC Richard Hammond[/caption]