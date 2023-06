Les téléspectateurs de Loose Women déconcertés alors que Gregg Wallace est interrompu alors qu’il essaie de mentionner la 4e perte de poids

Les téléspectateurs LOOSE Women ont été déconcertés lorsque Gregg Wallace a été interrompu alors qu’il tentait de mentionner sa perte de poids.

L’animateur de MasterChef, âgé de 58 ans, est apparu en tant qu’invité dans l’épisode d’aujourd’hui, pour discuter de sa perte de poids et de l’autisme de son petit garçon Syd.

Rex

Gregg a discuté de Syd avec le panel, qui comprenait Ruth Langsford en tant qu’animatrice, mais il a manqué de temps pour parler de son poids.

L’émission s’est terminée vers 1 h 25, avant le début de l’ITV Lunchtime News.

Cela signifiait que Ruth devait dire à Gregg qu’il avait «trois secondes» pour mentionner rapidement son parcours de poids.

Et les fans ne pouvaient pas comprendre pourquoi l’interview de Gregg était si « précipitée ».

Une personne a écrit : « Les femmes lâches coupent toujours leurs invités, peut-être les mettent-elles en premier. »

Un deuxième a ajouté: «J’aurais aimé en savoir plus sur ce que Gregg Wallace avait à dire.

“Décevoir la gaufre de Ruth et co était tellement inutile.”

Un troisième a demandé: « Pourquoi Gregg a-t-il été coupé comme ça? »

La star de la télévision Gregg parle souvent de sa perte de poids, et la star, qui mesure 5 pieds 8 pouces et pesait au maximum 16 livres 7 livres, a précédemment déclaré au Sun: « Ma motivation au début était: » Je veux juste mieux paraître à la télé « . ”

Il a poursuivi: « Mais maintenant, c’est: » Dans quelle mesure puis-je être en forme? Puis-je réellement avoir le corps d’un jeune de 20 ans à 60 ans ?’.

C’est en 2017, après s’être fait dire par son médecin que son poids pouvait lui donner une crise cardiaque, que Gregg décide de changer son mode de vie.

Trois ans plus tard, il avait perdu quatre pierres et révélé un corps super tonique et un pack de six à ses milliers de followers sur Instagram.

Deux ans après cette tristement célèbre photo seins nus, Gregg dit qu’il aime montrer son corps et qu’il n’a pas l’intention de s’arrêter, malgré ce que les autres pourraient penser.

Gregg a géré sa perte de poids avec une alimentation saine et des séances d’entraînement exténuantes régulières.