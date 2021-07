Les téléspectateurs de Long Lost Family fondent en larmes alors qu’une femme retrouve ses frères secrets italiens

L’épisode le plus récent de LONG Lost Family a eu des téléspectateurs dans des flots de larmes alors qu’une femme retrouve les frères italiens qu’elle n’a jamais su qu’elle avait.

Debra Spark a grandi sans jamais savoir que son père italien voulait désespérément faire partie de sa vie, parce que sa grand-mère a détruit ses lettres d’amour.

ITV

Debra Spark est allée sur Long Lost Family d’ITV dans l’espoir de se connecter avec son père italien[/caption]

La femme de Northumberland est née en Angleterre après que sa mère, Olive, ait eu une relation avec son père, Ernesto, alors qu’elle vivait à Milan dans les années 1960.

Ils se sont rapprochés et elle est finalement tombée enceinte, mais Olive a dû être renvoyée d’Italie au Royaume-Uni en raison de graves complications liées à la grossesse.

« J’ai pleuré et pleuré et pleuré. Je ne voulais pas partir », a admis Olive à Debra, toujours émue toutes ces années plus tard.

Olive a dit à Debra comment Ernesto l’emmènerait manger une pizza lorsqu’ils ont commencé à sortir ensemble et qu’il était un « gentleman » généreux.

Debra n’a vu que des photos de sa mère à Milan et n’a jamais vu de photo de son père.

«Parfois, j’étais en colère. Pourquoi n’a-t-il pas essayé de me trouver ? elle a expliqué.

Debra n’a jamais rencontré son père qui désespérait de rencontrer sa fille et lui écrivait très régulièrement.

Mais craignant que sa fille ne ramène Debra en Italie, sa grand-mère a brûlé les lettres qui lui étaient adressées.

« Ma grand-mère m’aimait et avait peur que je sois emmenée. Ce qu’elle a dit a disparu, alors ma mère n’est jamais revenue.

Sa grand-mère a avoué son secret quand Debra avait 18 ans et lui a donné la seule lettre qu’elle n’a pas détruite.

« Cela me bouleverse que le choix lui ait été retiré également », a-t-elle déclaré.

« C’est le peu qui nous fait mal, il proposait de faire partie de ma vie et n’en a jamais eu la chance. »

L’équipe Long Lost Family d’ITV et l’animatrice Davina McCall ont donc décidé de contacter la famille d’Ernesto à Milan.

Ses deux fils ont révélé qu’il était mort, mais ont été très surpris d’apprendre qu’ils avaient une sœur.

Massimiliano et Alessandro ont accepté un test ADN, qui a révélé que Debra était leur sœur et de 10 ans leur aînée.

On lui a dit cela hors caméra et a fondu en larmes.

Les frères ont expliqué que le début de la vie d’Ernesto avait été rempli de « ténèbres » et que la naissance de Debra était probablement la première chose agréable qui lui soit arrivée.

Ils ont également admis que Debra partageait certaines des caractéristiques de leur père.

Elle s’est rendue à Milan à la première occasion et ils ne pouvaient pas croire à quel point les trois frères et sœurs se ressemblaient.

« Je reconnais quelque chose de familier dans ses yeux. Ce fut un moment très émouvant », a déclaré Massimiliano.

« Notre famille est forte, c’était un cadeau de notre père. Et son dernier cadeau, c’est toi.

Le trio n’a pas pu s’embrasser à cause des restrictions de Covid, ce qui était angoissant pour eux.

«Quand je l’ai vue pleurer, ça me tuait parce que je veux la serrer dans mes bras et dire que je suis là. Elle a deux frères et nous sommes là pour elle », a déclaré Alessandro.

Debra parle maintenant avec ses frères tous les jours et prévoit de retourner en Italie pour y passer son anniversaire avec ses nouveaux frères.

« Je pense juste qu’ils sont adorables. Je sens qu’il y a un lien. C’est agréable de se construire une image et une histoire familiale. Je veux juste que ce soit le début et non la fin », a-t-elle déclaré.

Les fans de Long Lost Family ne pouvaient pas croire à l’incroyable reconnexion et se sont sentis mal qu’Ernesto n’ait jamais pu rencontrer sa fille.

ITV

La maman de Debra, Olive, à Milan dans les années 1960[/caption]

ITV

Debra s’est rendue à Milan pour rencontrer ses frères perdus de vue[/caption]

ITV

Alessandro et Maximillian ont déclaré que Debra était un « cadeau » pour eux[/caption]

ITV

La grand-mère de Debra a révélé qu’elle avait brûlé toutes les lettres de son père[/caption]





« La #lettre écrite par les deux #frères #italiens dans #LongLostFamily #ce soir m’a fait pleurer ! Absolument magnifique », a écrit un utilisateur de Twitter.

Un autre a ajouté : « Mon cœur éclate pour Debra. Ses frères sont si adorables !

Un troisième a déclaré: «Les deux frères italiens gentils, chaleureux et accueillants sur #longlostfamily ce soir m’ont fait pleurer. Une telle générosité d’esprit. Une telle compassion.

Et un quatrième a écrit : « Quels messieurs absolus Deborahs Italian frères sont… et lui dire qu’elle était un cadeau.