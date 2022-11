Les téléspectateurs de Location, Location, Location claquent un couple et leur disent de “cesser d’être un **” après l’échec d’une offre pour trouver une maison

Les FANS de Location, Location, Location ont été furieux contre un couple insinuant qu’ils étaient le problème plutôt que les maisons proposées.

Le programme emblématique de Channel 4 est revenu pour sa toute nouvelle série avec le meilleur ami présentant le duo Kirstie Allsopp et Phil Spencer de retour pour offrir leurs conseils et leur expertise.

La recherche de la maison de rêve de Matt et Sophie n’a pas été bien accueillie par les téléspectateurs[/caption] Canal 4

Kirstie et Phil étaient de retour pour faire visiter les propriétés aux chasseurs de maisons[/caption]

Parmi les chasseurs de maison de l’épisode se trouvaient Matt et Sophie, un duo mari et femme à la recherche de la maison de leurs rêves dans le Kent.

Sophie, gestionnaire de comptes, et Matt, qui travaille dans le secteur de l’événementiel, cherchaient une maison pour eux et leur nouveau bébé.

Mais il semblait que la paire difficile ne cherchait pas à se contenter de quoi que ce soit et tiendrait exactement ce qu’elle envisageait.

Il a été révélé que le couple avait assisté à plus de 100 visites de maisons en un an et n’avait pas encore trouvé de maison convenable pour eux et leur jeune enfant.

En conséquence, ils séjournaient actuellement dans la maison de la mère de Sophie après avoir vendu leur appartement à Londres dans le but d’acquérir leur propriété dans le Kent.

Cependant, de nombreux téléspectateurs de l’émission ne se sont pas réchauffés envers la paire et ont estimé qu’ils étaient trop pointilleux les obligeant à se débattre.

Un téléspectateur a fait remarquer : “À quel point ces personnes égoïstes peuvent-elles être pointilleuses ?!?! #locationlocationlocation.”

Un autre a commenté : « Après plus de 100 visionnements, vous devez penser que ce n’est pas le marché du logement qui est le problème. #c4locations #locationlocationlocation.”





Un troisième a fait remarquer le succès entre le couple et sa collègue chercheuse de maison Ellen et a même appelé Matt, né dans le Derbyshire, en disant: « Yay heureux pour Ellen grand appartement. Les deux autres… pas tellement. Il vient du nord, il sait ce que 600 000 £ peuvent lui rapporter et ce n’est pas un semi-remorque. #locationlocationlocation. »

Tandis qu’un quatrième faisait écho : « Sophie et Matt étaient trop pointilleux et plus ils traînent plus les prix montent. Si vous n’avez rien trouvé après plus de 100 visionnements, vous ne le trouverez jamais. Ellen était adorable et Phil était brillant avec elle. Bel appartement au bon endroit #locationlocationlocation.”

Comme un cinquième furieux : « Ellen était géniale ; si heureuse qu’elle soit allée chercher l’appartement qu’elle aimait. Maman peut séjourner dans un AirBnB. Quant au couple, euh. Intitulé, trop pointilleux et compagnon, ce que vous pouvez obtenir pour 600 000 £ dans le nord est très différent de ce que vous pouvez obtenir dans le Kent. Arrêtez d’être un a **.

Matt était déterminé à trouver la propriété parfaite[/caption]