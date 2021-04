Les téléspectateurs de LINE of Duty sont convaincus que Chris Lomax est un agent double et a sérieusement glissé avec un indice cadeau dans le dernier épisode.

Les téléspectateurs du drame policier à succès de la BBC ne peuvent s’empêcher de jouer au détective tout en regardant l’émission et ont recherché plus d’indices lors de l’avant-dernier épisode de la série six de dimanche.

5 Les téléspectateurs de Line of Duty sont convaincus que Chris Lomax pourrait être un agent double Crédit: BBC

Un moment impliquant DS Chris Lomax a attiré une partie de leur attention, alors qu’il parlait à un enquêteur de scène de crime dans une zone industrielle.

Alors que Steve Arnott et Kate Fleming se dirigeaient vers lui, il dit à la personne en salopette blanche: « Rendez-vous au Red Lion à 20 heures. »

Bien que cela puisse sembler une déclaration innocente à certains téléspectateurs, d’autres pensent que cela pourrait être l’un des nombreux indices que le créateur Jed Mercurio répand tout au long des épisodes.

S’adressant à Reddit, un téléspectateur a écrit: «Lors de l’appel téléphonique, Chris Lomax était avant que Steve et Kate ne l’approchent à l’unité industrielle, Chris a terminé la [call] en disant «rendez-vous au lion rouge à 20h».

5 Dans l’épisode de dimanche, Chris a été vu en train de parler à un expert médico-légal

5 Il a dit à la personne qu’il les rencontrerait au pub Red Lion avant de se tourner pour parler à Arnott et Fleming.

5 Les téléspectateurs pensent que le pub est un lieu de rencontre pour l’OCG

«N’est-ce pas le même pub que Carl Banks se vantait du meurtre de Gail Vella avant qu’il ne soit tué?

« Peut-être un OCG [Organised Crime Group] lieu de rencontre. «

Bien que ce ne soit pas un appel téléphonique qui ait vu le bref échange avoir lieu, si le pub Red Lion est un point chaud d’OCG, alors les choses pourraient ne pas bien se passer pour Chris.

Chris – joué par Perry Fitzpatrick – a déjà figuré sur la liste des suspects de certains téléspectateurs après avoir remarqué sa photo sur un tableau d’affichage à AC-12, laissant entendre qu’il pourrait y avoir plus que ce que l’on voit.

5 Ce n’est pas la première fois que le personnage est soupçonné pendant la série Crédit: BBC

Pendant ce temps, les fans craignent que la finale de la sixième série de dimanche ne soit le dernier épisode de Line of Duty.

Bien qu’ils espèrent que la finale de la série six inclura le dévoilement éventuel de « H », ils craignent également que démasquer le méchant signifiera la fin de Line of Duty.

Leurs craintes sont également exacerbées par le fait qu’une septième série n’a pas encore été confirmée par le créateur de la BBC ou de Line of Duty, Jed Mercurio.

Line of Duty se poursuit le dimanche 2 mai à 21 heures sur BBC One.