LOCATION, Location, Location Les téléspectateurs se sont éteints hier soir alors qu’une vidéo controversée de chasse aux trophées du «psycho» Phil Spencer a fait surface sur les réseaux sociaux.

Ils se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur dégoût face aux images montrant le présentateur manipulant un cerf mort après l’avoir abattu.

Phil, 51 ans, est généralement vu donner des conseils immobiliers aux côtés de Kirstie Allsopp dans l’émission Channel 4.

Mais une vidéo – diffusée à l’origine en 2011 sur Fieldsports Channel, une chaîne de télévision en ligne – montre la star examinant un cerf mort et discutant de son « coup coquin ».

A l’époque, le Soirée Standard a expliqué que Phil accompagnait Andy Crow, directeur de l’exploitation agricole de Kent, dont les récoltes avaient été détruites par les cerfs.

Les deux ont commencé à tirer sur des pigeons avant de passer au cerf.

Une vidéo de l’incident publiée en juin 2020 a maintenant été vue par plus de 1,2 million d’utilisateurs de Twitter.

Accroupi à côté de l’animal, Phil a remarqué : « J’ai réussi à faire un tir effronté sous un angle un peu difficile.

« Je n’avais pas l’impression que je l’avais réellement touché. »

Il a jailli dans les images: «Je suis absolument bouleversé.

« C’est mon ambition de tirer sur un cerf depuis très, très longtemps. »

« Merci, mon pote », a-t-il ajouté en tapotant la tête du cerf mort. « Mais je me souviendrai de toi aussi longtemps que je vivrai.

« J’espère que je pourrai le goûter aussi. »

Un utilisateur de Twitter furieux a écrit : « Wow. Je ne regarderai jamais une émission avec

@PhilSpencerTV à nouveau @Channel4.

«La façon dont il tire et gifle ce pauvre cerf mort. Juste besoin d’un pagne et d’un coup de poitrine, et c’est comme si l’évolution de l’âge de pierre n’avait jamais eu lieu. Qui rêve de tuer de beaux animaux ? Malade. »

Un ancien fan de l’émission a déclaré: « Ne pas regarder #channel4 #locationlocationlocation parce que Phil Spencer est vil. »

Un autre a ajouté: « » Je vois qu’il y a un nouvel épisode de #locationlocationlocation sur #channel4 ce soir, j’espère que les habitants ont leurs animaux de compagnie pour les protéger de psycho @PhilSpencerTV, en fait, j’espère que personne ne regarde ça avant le p *** k est démis de ses fonctions.

Un quatrième a commenté : « Quelqu’un regarde « Comment tuer un cerf et y prendre un putain de plaisir ? » Pardon. Je veux dire #locationlocationlocation @C4Locations.

Dans une déclaration en 2011, Spencer a déclaré au Courrier quotidien: « Parce que j’ai été impliqué dans différents types de sports de terrain depuis que je pouvais pratiquement marcher, cela a toujours été autour de moi.





« C’est quelque chose pour lequel je suis très à l’aise. Cela fait partie de moi, c’est ma passion totale.

Il a poursuivi: «Environ 100 000 cerfs sont abattus au Royaume-Uni chaque année, pas uniquement liés à la protection des cultures, mais c’est une précaution absolument nécessaire contre la surpopulation. J’ai ramené cet animal particulier chez moi et il a depuis nourri environ 35 personnes. »

« Je suis désolé si tuer un si bel animal est difficile à digérer pour certaines personnes », a ajouté Phil.

« Mais j’espère aussi que quiconque aime manger n’importe quel type de viande s’arrête pour comprendre que son poulet, son mouton, sa vache, son cochon, etc. ont également dû mourir pour se retrouver dans leur assiette – et ont presque certainement eu une vie moins épanouissante. que ce mâle en jachère sauvage.