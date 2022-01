Les téléspectateurs de l’apprenti disent tous la même chose alors qu’Alex Short est brutalement renvoyé

Alex a finalement payé le prix ultime et est devenu le quatrième candidat à être renvoyé.

Sans se laisser décourager, l’équipe d’Alex a persévéré, mais cela a eu des conséquences désastreuses dans la salle de conférence, Alex et son équipe étant fustigés par Karren Brady et Lord Sugar pour leur erreur.

Kathryn s’est rendu compte de leur erreur dès qu’elle a quitté la réunion et lorsqu’elle a soulevé le problème, le patron Alex est resté blême.

Au lieu de cela, ils étaient obsédés par la lotte et la plie qu’ils achetaient à un marché aux poissons.

L’équipe d’Alex a choisi le crabe comme prise fraîche du jour et a commencé à en attraper 70 kg, mais ils n’en avaient que peu l’utilité après qu’Alex et ses compagnons aient oublié de le mentionner à leur client à Londres.

La moitié des candidats de chaque équipe se rendaient à Newquay à l’aube pour attraper des produits frais qu’ils vendraient aux clients et utiliseraient comme ingrédient dans leurs plats du marché.

HOLLY FUMÉES L’actrice Natalie Osbourne des Hollyoaks est méconnaissable 18 ans plus tard

BRITANN’S GOT CLARET

BRITANN’S GOT CLARET BGT en urgence médicale alors que l’acte ouvre la tête devant les juges

Les plus lus dans News TV

Les plus lus dans News TV

« Une pagaille complète et totale. »

Les choses sont devenues très chaudes entre Alex et Akshay Thakrar alors qu’ils débattaient de qui était responsable de l’échec avant que Lord Sugar ne les sorte de leur misère.

Alex Short a été viré de The Apprentice ce soir

Une grosse gaffe dans le défi de ce soir axé sur le poisson a scellé le destin du joueur de 27 ans, et il a été brutalement envoyé par Lord Sugar dans la salle de réunion.

Les fans de THE Apprentice savaient que l’écriture était sur le mur pour Alex Short alors qu’il devenait le quatrième concurrent à être licencié.

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.