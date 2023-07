Les téléspectateurs de la Terre ont tous la même plainte à propos de la nouvelle série BBC de Chris Packham

CHRIS Packham a été salué comme le nouveau David Attenborough pour sa nouvelle émission de la BBC, mais pour certains, c’était difficile à regarder pour une raison.

Earth est une série de la BBC en cinq épisodes dirigée par Chris, qui raconte l’histoire de quatre milliards d’années de la planète Terre – « de sa création dramatique à l’arrivée de la vie humaine… et quelle que soit la suite ».

Studios de la BBC/BBC

L’épisode un Inferno a été diffusé hier soir, avec des épisodes tombant chaque lundi ou sont maintenant disponibles sur iPlayer pour les bingers.

Inferno a vu Chris Packham explorer l’une des périodes les plus sombres de l’histoire de la Terre avec la pire extinction de masse connue de la planète, entraînant la mort de 90% de toutes les espèces.

Le style de présentation de Chris lors de la première sortie de l’émission lui a valu les éloges de nombreux téléspectateurs, mais le son et l’éclairage ont gêné les autres.

Un téléspectateur a commenté : « La #Terre de Chris Packham est très bonne – sauf que la musique me rend un peu dingue. Trop dramatique et ringard, et distrayant à la fois. Mais merci pour tout le reste.

Se battant à travers la musique, un autre téléspectateur a déclaré: « Excellent programme – dommage pour la musique – pas nécessaire et nuit à tout le reste. »

Un spectateur a répondu: « Je suis tellement d’accord si seulement nous pouvions au moins baisser le volume de la musique. »

C’était l’éclairage pour un autre qui a ajouté : « J’ai adoré le premier épisode, j’ai trouvé un peu trop certaines des images clignotantes, je ne sais pas si cela affecterait quelqu’un souffrant d’épilepsie, mais super programme tout de même. »

Malgré ces déboires techniques, un spectateur très impressionné a déclaré : « Sur la base du 1er épisode de #Earth, je pense que Chris Packham a passé son audition pour être le prochain David Attenborough. »

Il pourrait être le prochain spécialiste incontournable de la faune et de la nature avec un autre déclarant: «#Earth @ChrisGPackham prenant le trône de Sir David Attenborough! Bravo! »

Les autres épisodes de la saison s’appellent Snowball, Green, Atmosphere et Human.

Earth continue sur BBC Two lundi ou est disponible en streaming sur iPlayer.

