Les téléspectateurs de la piscine du ciel de Londres se sont « sentis malades » après l’ouverture d’une attraction de 115 pieds entre deux gratte-ciel

Les nageurs qui se baignent à 115 pieds au-dessus du sol dans la première piscine flottante au monde ont laissé les spectateurs « malades ».

Les adorateurs du soleil avec une tête pour les hauteurs pataugent dans la piscine à fond de verre de Londres depuis son ouverture lundi – mais certains ne pouvaient penser à rien de pire.

De superbes photographies montrent des nageurs en train de se baigner à Londres – dans une piscine à 115 pieds au-dessus du sol Crédit : LNP

La piscine ne convient qu’à ceux qui ont le vertige Crédit : LNP

Les architectes ont installé la piscine entre deux blocs d’appartements de luxe à Nine Elms.

Et toute personne assez courageuse pour se baigner aurait eu une vue imprenable sur le sol depuis le 10ème étage.

La piscine de 82 pieds contient 400 tonnes d’eau – et elle offre certaines des meilleures vues de la capitale.

Les Britanniques pratiquant leur coup de papillon peuvent voir à des kilomètres à la ronde, avec l’ambassade américaine d’un milliard de dollars, le Parlement et le London Eye tous à portée de vue.

Mais l’idée de nager si haut dans le ciel – et de pouvoir voir la rue en dessous – a laissé certains se sentir un peu nauséeux, on le compare même à un film catastrophe.

Un utilisateur de Twitter a déclaré: « Ma gueule de bois commence à faire effet et l’idée de nager dans une piscine céleste me fait tomber l’estomac. »

Un autre a écrit: « Il n’est même pas 6 heures du matin et j’ai déjà tout préparé pour le cauchemar de ce soir! »

Et l’un d’eux a tweeté : « Ce n’est absolument qu’une scène de l’ouverture d’un film catastrophe sur les tremblements de terre, n’est-ce pas ? »

Il est entièrement fabriqué en verre, ce qui signifie que ceux qui l’utilisent peuvent voir directement dans la rue en contrebas Crédit : LNP

La piscine de 82 pieds contient 400 tonnes d’eau Crédit : LNP

Certains utilisateurs de Twitter ont clairement indiqué qu’ils ne plongeraient jamais à une telle hauteur Crédit : TWITTER

L’un a dit que ça la rendait malade Crédit : TWITTER

Un autre a dit que c’était l’étoffe des cauchemars Crédit : TWITTER

La piscine a été expédiée à 5 000 milles du Colorado aux États-Unis.

Il est connecté aux bâtiments hérités des jardins de l’ambassade de chaque côté à l’aide d’une technologie qui lui permet de se déplacer par vent fort.

Les appartements du développement commencent à 600 000 £, tandis que la suite penthouse vaut 5 millions de livres sterling.

Et ceux qui ont la chance d’y vivre peuvent également profiter d’un bar sur le toit et d’un spa.

Les nageurs se sont refroidis alors que le Royaume-Uni connaît une mini vague de chaleur.

C’était officiellement le jour le plus chaud de l’année jusqu’à présent aujourd’hui, avec des températures atteignant 26,6 ° C dans certaines parties de Londres.

Il a battu le record d’hier de 25,7 °C à l’aéroport d’Heathrow et a dépassé les 25,1 °C à Kinlochewe, en Écosse, le lundi férié.

Le soleil radieux devrait se poursuivre au cours des 10 prochains jours, des milliers d’entre nous se dirigeant vers les plages et les parcs pour profiter au maximum du temps chaud.

Les températures grimpent en flèche au Royaume-Uni Crédit : LNP

Il a été expédié à 5 000 milles des États-Unis – et est conçu pour se déplacer avec le vent Crédit : LNP

La piscine a été parfaite pour que les gens se rafraîchissent par temps chaud Crédit : LNP

Ceux qui n’ont pas accès à une piscine sur le toit transparente ont visité les plages et les parcs pour profiter au maximum du soleil Crédit : LNP

Après un mois de mai bien misérable, l’été semble enfin arriver.

Une nouvelle extrêmement bienvenue pour les adorateurs du soleil fatigués, le mercure restera à une moyenne de 18C entre le 2 et le 11 juin.

Mais des orages pourraient être en route – et nous avons tous été invités à profiter au maximum du soleil pendant qu’il est là.

« Il y aura potentiellement des orages d’ici le milieu de la semaine », a déclaré Becky Mitchell, météorologue au Met Office.

« Il y a un risque de pannes orageuses dans le sud-est. Nous pourrions avoir des tempêtes assez intenses là-bas. »

Des millions d’entre nous ont profité des rayons du soleil à l’extérieur, mais seuls quelques-uns ont eu l’occasion de se baigner dans la piscine vertigineuse de Londres, imaginée pour la première fois en 2013.

Seuls les résidents les plus riches peuvent profiter de la piscine, l’un d’entre eux affirmant qu’elle n’est pas ouverte à ceux qui vivent dans des appartements en copropriété, rapporte The Guardian.

Le développeur de la piscine Sean Mulryan a déclaré : « C’était une idée qui s’est vraiment démarquée et que nous pensions assez spéciale.

« Nous ne savions pas si c’était possible à l’époque et il y a cinq ans, cela ne l’aurait pas été.

« Ce n’est que grâce aux progrès technologiques que nous sommes en mesure de le faire. »

Les ingénieurs responsables de la construction de la piscine ont déclaré qu’ils espéraient que ce serait comme « voler » pour les nageurs.