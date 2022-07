Les téléspectateurs de la liste des succès disent tous la même chose à propos de l’apparition de Rochelle Humes dans l’émission de la BBC

Les téléspectateurs de THE Hit List ont dit la même chose à propos de l’apparition de Rochelle et Marvin Humes dans l’émission de ce soir.

Les hôtes Rochelle et Marvin ont été rejoints par le père et le fils Joe et Harry de Glasgow, les cousins ​​​​Kourtney-Sian et Sheldan de Romford et les amis Preethi et Mark de Londres.

Les téléspectateurs de la liste des succès ont été distraits par l’apparence de Rochelle et Marvin[/caption]

Ils ont débuté la tournée avec des chansons de différentes années, puis une tournée spéciale sur des morceaux des années 70, suivis de tubes des années 2000.

Les téléspectateurs étaient ravis que l’émission de la BBC soit de retour sur leurs écrans – mais de nombreux fans ont été distraits par la tenue de Rochelle.

Le présentateur de This Morning, 33 ans, a ébloui dans une robe midi orange à découpes, tandis que Marvin a opté pour une veste en jean, un t-shirt blanc et un pantalon kaki.

Mais certains fans n’étaient pas friands des tenues, l’un d’entre eux écrivant : « Qui diable a habillé Rochelle ce soir ? Ses hanches semblent descendre près de ses genoux. #LaHitListe”

Un autre a posté : « Je n’aime pas la robe de Rochelle ce soir. #LaHitListe”

Un troisième a déclaré: «La robe de Rochelle lui semble un peu étrange… et Marvin est habillé pour faire du shopping. #LaHitListe”

Mais d’autres fans ont été séduits par la tenue de Rochelle, avec une publication : « J’adore la robe de Rochelle. #LaHitListe”

Les concurrents se sont battus, mais malheureusement, Joe et Harry ont reçu la botte, suivis de Kourtney-Sian et Sheldan.





Preethi et Mark ont ​​impressionné les téléspectateurs par leurs connaissances musicales et ont atteint le tour final et sont repartis avec 6 775 £.

Tout ce que vous avez à faire pour gagner un prix potentiel de 10 000 £ est de nommer l’artiste et le titre des chansons à succès.

Bien que cela semble facile, chaque tour devient plus difficile.

Le premier tour commence avec les candidats ayant la possibilité de répondre à cinq questions musicales rapides et de nommer cinq artistes / chansons qui ont tous été les cinq meilleurs succès, de cinq décennies différentes,

Chaque piste sera jouée pendant cinq secondes et les joueurs doivent donner le nom et l’artiste de la piste pour marquer un point.

Le deuxième tour verra le buzzer entrer, ce qui donne aux concurrents la pression supplémentaire de savoir qui appuiera en premier.

L’équipe avec le moins de points à la fin du tour est éliminée.

Le troisième tour concerne les intros alors que les deux équipes restantes identifient une gamme de titres de chansons et d’artistes en écoutant le tout début des chansons contre la montre.

La dernière équipe restante affronte le tour final où elle peut gagner jusqu’à 10 000 £.

Ils doivent identifier dix chansons et artistes – mais s’ils mettent plus de cinq secondes à répondre, l’argent tombe.

