Les téléspectateurs de la chaîne météo choqués alors que Jim Cantore est frappé par un arbre en direct alors qu’il brave l’ouragan Ian

Des images dramatiques ont capturé le moment où un météorologue a été renversé par un arbre alors qu’il faisait un reportage sur l’ouragan Ian.

Jim Cantore de The Weather Channel était battu par des pluies et des rafales de 100 mph alors qu’il livrait un bulletin à Punta Gorda, en Floride, mercredi.

Jim Cantore de The Weather Channel a été frappé par un arbre alors qu’il faisait un reportage sur l’ouragan Ian Crédit : Twitter/Breaking911

Le météorologue informait les téléspectateurs sur l’ouragan Ian lorsque l’accident s’est produit (stock photo) Crédit : Getty

Images dramatiques capturé le moment où un arbre s’est précipité vers Cantore, le faisant trébucher.

Cantore a mis les mains sur la route alors qu’il tentait d’amortir l’impact de la chute.

Il a ensuite grimpé jusqu’à un feu de circulation battu par les vents.

Cantore a dit: “Donnez-moi une seconde” alors qu’il tentait de retrouver son calme.

Il a décrit plus tard l’ouragan Ian comme “l’une des pires” tempêtes qu’il ait couvertes.

Il a déclaré: “C’est peut-être le pire en termes de couverture de plus de 25 ans et de 90 tempêtes.”

Un fan stupéfait a posté: “Holy c ** p.”

Tandis qu’un autre a été choqué en disant: “Jeez fou.”

Et un troisième a déclaré: “C’est tellement dangereux à Punta Gorda, en Floride.”

Pendant ce temps, d’autres se demandaient pourquoi le journaliste présentait dans la tempête.

Le moment effrayant est survenu quelques années seulement après qu’il ait dû s’éloigner d’un morceau de bois volant alors qu’il faisait un reportage sur l’ouragan Michael.

L’ouragan Ian continue de frapper la Floride après avoir touché terre juste après 15 h HE mercredi.

La tempête a touché terre près de Fort Myers, à environ 24 milles de Punta Gorda.

Plus de deux millions de Floridiens sont privés d’électricité après l’explosion de transformateurs et la chute de lignes électriques par les vents.

“DESTRUCTIF ET VIOLENT”

Les panneaux de signalisation ont été ramassés par les vents et projetés sur les autoroutes.

Le journaliste de FOX Weather, Robert Ray, a qualifié Ian de “complexe, destructeur et violent” alors qu’il partageait des images d’inondations généralisées de Fort Myers.

Fort Myers a connu une onde de tempête record de 7,66 mètres, a révélé la National Oceanic and Atmospheric Administration.

Et, un requin a été vu se débattre dans la montée des eaux de crue.

Le retraité Jim O’Brien, qui vit à Cape Coral, a déclaré au New York Times que sa maison avait été inondée.

Il a dit: «C’était assez moche. Nous avons eu des vents violents, une forte houle et plus de quatre pouces d’eau dans la maison.

Pendant ce temps, une salle d’urgence d’un hôpital de Port Charlotte a été inondée et une partie du toit de l’unité de soins intensifs a été arrachée.

Le Dr Birgit Bodine, de l’hôpital HCA Florida Fawcett, a révélé que les patients sous ventilateurs devaient être évacués.

Bodine a ajouté: “Tant que nos patients vont bien et que personne ne finit par mourir ou avoir un mauvais résultat, c’est ce qui compte.”

Des images ont montré des pompiers en train de vider un camion inondé à Naples, craignant qu’il ne prenne feu.

Le National Hurricane Center a déclaré qu’Ian devrait “émerger au-dessus de l’Atlantique” plus tard jeudi et qu’il est susceptible de provoquer des “pluies torrentielles”.

La tempête s’est depuis affaiblie car des vents de 75 mph ont depuis été signalés, selon le NHC.

Les prévisionnistes ont averti qu’entre 12 et 18 pouces de pluie pourraient tomber sur le centre et le nord-est de la Floride alors que la tempête passe au-dessus du Sunshine State.

Jusqu’à 30 pouces de pluie pourraient être vus dans certaines régions, selon les météorologues.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a averti: “Cela va être un méchant, méchant, deux jours.”

Il a prédit qu’Ian serait parmi les cinq principaux ouragans à avoir jamais frappé la Floride.

Des états d’urgence ont depuis été déclarés en Caroline du Nord et en Virginie alors que les responsables préparent des ressources pour faire face aux retombées d’Ian dans les prochains jours.

Le gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, a déclaré: “L’ouragan Ian est une tempête importante et puissante, et les prévisions actuelles indiquent qu’il pourrait avoir un impact sur certaines parties de la Virginie plus tard cette semaine jusqu’au début de la semaine prochaine.”

Cantore a mis les mains sur la route alors qu’il tentait de briser l’impact de la chute Crédit : Twitter/Breaking911