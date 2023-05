Les téléspectateurs de la BBC ont tous la même plainte à propos de l »émission de rencontres de Dannii Minogue I Kissed A Boy

Les téléspectateurs d’I KISSED A BOY avaient tous la même plainte à propos de l’émission de rencontres de Dannii Minogue.

La BBC a abandonné les deux premiers épisodes du programme de rencontres, qui est le premier du genre au Royaume-Uni.

Bbc

Bbc

Les fans se sont plaints que l’émission devrait être diffusée tous les jours de la semaine plutôt que deux fois[/caption]

Il voit 10 garçons en quête d’amour se réunir sous un même toit alors qu’ils emménagent dans une maison de campagne appelée la Masseria.

Après avoir été jumelés, ils se mettent directement au travail et partagent un baiser.

Cependant, comme l’émission de rencontres n’est diffusée que le dimanche et le lundi soir, les téléspectateurs de la BBC ont été frustrés.

En comparaison avec d’autres émissions de rencontres comme Love Island sur ITV, qui est diffusée tous les jours de la semaine, I Kissed A Boy n’est diffusée que deux fois par semaine.

Le deuxième épisode s’est terminé sur un cliffhanger dramatique alors que Bobski et Josh ont choisi de ne pas s’embrasser et ont plutôt attendu que Mikey prenne une décision.

En conséquence, les téléspectateurs sont à la fois excités et irrités car ils souhaitent que l’émission soit diffusée tous les soirs.

S’adressant à Twitter pour se défouler, un téléspectateur a écrit: « J’adore ce spectacle! Mais j’aimerais juste que ce soit allumé tous les soirs.

Un deuxième a ajouté: « Je ne peux pas faire face à ces cintres et pourquoi l’émission n’est-elle pas diffusée tous les soirs comme les autres émissions de rencontres? »

Un troisième écrit : « Je suis obsédé par cette nouvelle émission, mais je ne comprends pas pourquoi ce n’est pas toutes les semaines ? »

Un quatrième s’est plaint: « La BBC peut-elle s’assurer qu’elle diffuse des épisodes tous les jours afin que nous puissions suivre, s’il vous plaît !! »

Un cinquième a écrit: « Super spectacle juste dommage qu’il ne soit pas diffusé toute la semaine. »

Parlant précédemment de la nouvelle émission, Dannii a déclaré: «C’est quelque chose que je veux faire avec beaucoup de cœur et d’âme et le faire fièrement et le faire bien.

« Dans tout le pays, que vous essayiez de sortir avec un rendez-vous maintenant ou que vous ayez utilisé des applications de rencontres, il y a tellement de gens qui sont seuls, qui recherchent l’amour. Alors j’espère que nous rendrons de beaux gars très heureux.

Bbc

Les téléspectateurs se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur frustration[/caption]