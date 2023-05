Les téléspectateurs de la BBC ont tous la même plainte à propos de la série Ten Pound Poms de Michelle Keegan

Les téléspectateurs de la BBC ont tous la même plainte à propos de la nouvelle série Ten Pound Poms de Michelle Keegan

En dépit d’être un succès auprès des fans, l’émission de la BBC a reçu sa juste part de critiques et dans l’épisode de ce soir, les téléspectateurs ont repéré une énorme erreur.

La série suit des Britanniques qui se sont dirigés vers l'Australie pour une nouvelle vie

Le personnage de Michelle Keegan cherche à retrouver son fils Michael

Les fans de la série n’ont pas été convaincus par la tête de série Kate Thorn, interprétée par Michelle Keegan.

Les téléspectateurs ont souligné qu’il était peu probable que Kate ait sa propre voiture, alors qu’elle entreprenait un voyage en voiture pour retrouver son fils Michael.

L’une d’elles a écrit sur Twitter : « Je doute que l’une ou l’autre de ces deux femmes ait eu des voitures ou ait été conductrice, compte tenu de leurs antécédents. »

Un deuxième a demandé: « D’où Kate a-t-elle obtenu cette voiture? »

Un autre a plaisanté sur l’amitié de Kate et Annie, déclarant: « Première version de Thelma et Louise là-bas », alors qu’ils partaient vers le coucher du soleil.

Ten Pound Poms apporte avec lui un casting incroyable d’acteurs.

Y compris Michelle, qui est devenue célèbre en jouant Tina dans Coronation Street.

Après avoir quitté le feuilleton, Michelle a de nouveau conquis le cœur des téléspectateurs en jouant dans le drame militaire Our Girl.

Elle est rejointe au casting par Faye Marsay, qui incarne Annie Roberts, plus connue pour ses rôles dans Black Mirror et Game Of Thrones.

Pendant ce temps, son mari à l’écran, Terry, est interprété par l’acteur Warren Brown, connu pour Hollyoaks et Luther.

Ten Pound Poms suit un groupe de Britanniques alors qu’ils quittent la Grande-Bretagne d’après-guerre en 1965 et se lancent dans une nouvelle aventure vers le bas.

Pour seulement 10 £, le groupe s’est vu promettre une meilleure qualité de vie en Australie.

Mais alors que l’offre ressemble à un rêve, la réalité n’est pas exactement ce qui leur a été promis.

Ten Pound Poms est diffusé sur BBC One à 21 h le dimanche soir

Au total, six épisodes seront diffusés chaque semaine, la série se terminant le 18 juin 2023.

Les téléspectateurs se sont demandé comment Kate posséderait une voiture

Faye Marsay comme Annie Roberts