Les téléspectateurs de la BBC, I Can See Your Voice, ont été déconcertés par ses stars du « saut de chaîne » après son affrontement avec Game of Talents d’ITV.

La nouvelle série de la BBC voit un panel de célébrités composé d’Amanda Holden, Alison Hammond et Jimmy Carr aider les candidats à essayer de comprendre qui peut et ne peut pas chanter sans les entendre chanter une seule note.

5 Les téléspectateurs de I Can See Your Voice ont été déconcertés par ses stars du « saut de chaîne » Crédit: BBC

Pendant ce temps sur ITV, la nouvelle émission de Vernon Kay, Game of Talents, a également commencé ce soir.

Vernon, 46 ans, préside un jeu où les concurrents sont associés à une célébrité, puis ils essaient de développer les talents surprenants et bizarres de huit interprètes.

Le premier épisode a vu l’épouse de Vernon, Tess Daly, aider un candidat, tandis que le juge de Strictly Come Dancing Craig Revel Horwood a travaillé avec l’autre candidat.

Cependant, les téléspectateurs des deux émissions ont été surpris par le changement de chaîne, étant donné qu’ils sont habitués à voir Tess et Craig sur Strictly sur BBC One, tandis qu’Amanda et Alison sont généralement vues sur ITV sur Britain’s Got Talent et This Morning, respectivement.

5 Amanda Holden de Britain’s Got Talent est panéliste de l’émission de la BBC Crédit: BBC

5 Alison Hammond de ce matin est également sur le panneau Crédit: BBC

5 Pendant ce temps sur ITV, Vernon Kay a été rejoint par sa femme Tess Daly pour le premier épisode de Game of Talents Crédit: Instagram

S’adressant à Twitter, un spectateur déconcerté a écrit: «#ICanSeeYourVoice & #GameOfTalents sont des formats assez similaires avec des slogans presque identiques.

« La chose la plus étrange a été de voir Amanda Holden, Alison Hammond, Craig Revel-Horwood et Tess Daly sur les mauvaises chaînes. »

Un autre a ajouté: « Tess & Craig sur ITV, Amanda & Alison sur BBC1? Les réseaux montrant comment négocier des accords commerciaux à la lumière du fiasco du Brexit. »

Un troisième a tweeté: « Nous n’avons donc pas Tess et Craig sur ITV et (Queen) Alison et Amanda Holden sur BBC * visage confus * #GameOfTalents #icanseeyourvoice. «

5 Le juge strict Craig Revel Horwood est également apparu dans l’émission ITV Crédit: ITV

Pendant ce temps, un quatrième a partagé: « Amanda Holden et Alison Hammond sur BBC One tandis que Craig Revel Horwood et Tess Daly sont sur ITV.

« J’ai l’impression d’être dans un univers alternatif #ICanSeeYourVoice #GameOfTalents. »

Je peux voir votre voix et Game of Talents se poursuivent samedi prochain sur BBC One et ITV respectivement.