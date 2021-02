Les téléspectateurs de la BBC grincent des dents sur le transfert très maladroit de Naga Munchetty à Saturday Kitchen quelques jours après l’apparition chaotique de l’émission

Les téléspectateurs de BBC Breakfast ont grincé des dents ce matin lors du transfert très maladroit de Naga Munchetty à Saturday Kitchen – quelques jours après son apparition chaotique dans l’émission.

Plus de 100 personnes se sont plaints du comportement «odieux, grossier et égocentrique» de Naga et de sa co-vedette Charlie Stayt lorsqu’ils étaient invités le week-end dernier.

Aujourd’hui, Matt Tebbutt, l’hôte de Naga et de Saturday Kitchen, a maladroitement contourné la fureur.

L’hôte du petit-déjeuner a dit: « Nous sommes avec vous jusqu’à 10 heures et ensuite, bien sûr, Matt Tebbutt prend la relève dans Saturday Kitchen. Disons bonjour, d’accord? Vous avez passé une belle semaine de détente? »

Un Matt souriant a répondu: « Je ne peux penser à rien de ce qui se passe cette semaine. Tu nous manques elle dans le studio aujourd’hui, Naga. »

Elle est revenue: «Je suis contente que vous ayez dit cela.

«Tu sais quoi, Matt. Apportez-le. N’avez-vous pas appris vos leçons de la semaine dernière?

Il a ri: « Je vais passer à autre chose. »

Il y a eu ensuite un court intermède au cours duquel Matt a présenté les invités d’aujourd’hui, dont Emily Atack.

De retour au studio, Naga a plaisanté: « Puis-je offrir des conseils à Emily? Emily, si tu es gentille avec Matt, il le poussera vers le paradis. Je pensais juste que je te le ferais savoir. »

Les téléspectateurs se sont tortillés, avec un écrit sur Twitter: « Ce transfert de #saturdaykitchen était intéressant, Naga a essayé de l’effacer mais c’était un peu gênant. Aucune concession de sa part sur le fait qu’ils étaient des invités horribles la semaine dernière. »

Un autre a posté: « Je n’ai allumé @BBCBreakfast que pour la tension # Naga # Matt @ SaturdayKitchen. Je parie que #Matt a besoin d’une douche froide maintenant. »

Un troisième a écrit: « Naga jette à Matt pour le segment » ce qui va se passer sur #SaturdayKitchen « … »

Cette #saturdaykitchen le transfert était intéressant, Naga a essayé de l’effacer mais c’était un peu gênant. Aucune concession de sa part sur le fait qu’ils étaient de mauvais invités la semaine dernière. – Jean reste à la maison (@notsupermum) 27 février 2021

De nombreux téléspectateurs ont déclaré que le couple, qui s’était frayé un chemin à travers le vin et les cocktails, avait tenté de prendre le relais de l’animateur Matt Tebbutt.

À un moment donné, Naga, 46 ans, a déclaré aux téléspectateurs: « Pour tous ceux qui avaient éteint les nouvelles pour un peu de détente, ne vous connectez pas à Saturday Kitchen. »

Charlie a ensuite pris la carte avec les questions de Matt dessus, en disant: « Je veux voir la liste – il a travaillé dur dessus. »

La star de l’information de 58 ans a alors lu avec moquerie: « Comment éteignez-vous? Excellente question. »

Il a ensuite dit à leur hôte: « Mon verre est vide. Comment ça marche? » Naga a ajouté: « Moi aussi. »

Un téléspectateur a tweeté: « Quelqu’un peut-il dire à Naga et Charlie qu’ils ne présentent pas? Interruptions constantes. Je pense que Matt mérite une médaille pour la façon dont il gère leur impolitesse. »

Un autre a déclaré: « Je dois dire que je pense que Matt a fait un travail brillant parce que Naga et Charlie étaient des invités assez horribles à mon avis! Je pensais qu’ils étaient très impolis et perturbateurs – ce sont des collègues présentateurs! »

Un troisième a déclaré: « Je serais ravi de voir comment les hôtes du petit-déjeuner traiteraient des clients tout aussi désagréables. »

Une déclaration de la BBC disait aujourd’hui: « Le format de Saturday Kitchen Live permet un style bavard informel et les invités sont encouragés à se sentir détendus dans le studio …

« Certains téléspectateurs ont trouvé que le comportement et les commentaires des invités cette semaine étaient inappropriés et qu’ils étaient impolis avec le présentateur Matt.

« Nous apprécions les commentaires et nous les avons partagés avec l’équipe de Saturday Kitchen. »

La BBC ne répertorie les plaintes reçues dans son rapport bimensuel que lorsque plus de 100 ont été reçues pour une émission donnée.