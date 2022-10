Les téléspectateurs de la BBC bouche bée après avoir repéré un lien déroutant entre Mastermind et Only Connect

Les TÉLÉSPECTATEURS de la BBC ont été stupéfaits après avoir remarqué un lien bizarre entre les jeux télévisés Mastermind et Only Connect.

Lors des épisodes de lundi des émissions Mastermind et Only Connect, la sitcom Ghosts était une zone de quiz.

La question du spécialiste des cerveaux était sur la sitcom de la BBC Ghosts[/caption]

La sitcom Ghosts a été mentionnée à la fois sur Mastermind et Only Connect le même soir[/caption]

Les téléspectateurs de la BBC étaient confus lorsque la sitcom de la BBC a été mentionnée consécutivement, à quelques minutes d’intervalle.

Les fantômes ont été mentionnés comme un sujet spécialisé sur Mastermind et une question de tour de séquence sur Only Connect.

Les gens à la maison ont été déconcertés par le lien et se sont tournés vers Twitter pour commenter.

L’un d’eux a écrit: “Après qu’il soit apparu à la fois sur Mastermind et Only Connect ce soir, nous avons finalement décidé de commencer à regarder Ghosts.”

En savoir plus sur Mastermind

Un autre a écrit: “Des questions fantômes à la fois dans Mastermind et Only Connect – coïncidence ou publicité de la BBC sur la BBC?”

Un troisième a écrit: « BBC sitcom Ghosts était un sujet spécialisé sur Mastermind ce soir, puis la bonne réponse à une question de séquence sur Only Connect. Bienvenue dans mon lundi.

Un quatrième a écrit : « D’abord, des questions sur Ghosts on Mastermind, et maintenant, des questions sur Ghosts on Only Connect. Je pense que University Challenge va être intéressant ce soir.

Un cinquième a dit: « Un peu étrange #Mastermind.





La sitcom de la BBC Ghosts est devenue un sujet spécialisé sur Mastermind ce soir.

Dans Mastermind, la candidate Holly Franklin a marqué 13 points parfaits – sans laissez-passer – après avoir choisi la comédie à succès comme domaine d’expertise.

Et après le tour de culture générale, elle a remporté tout l’épisode, jusqu’à la demi-finale

Interviewée dans l’émission BBC Two, elle a déclaré: «J’ai choisi Ghosts simplement parce que je pense qu’en tant qu’œuvre de comédie, c’est juste la comédie parfaite en une demi-heure et j’admire tellement les créateurs et ça me fait juste rire. C’est probablement mon émission préférée.

La sitcom de la BBC Ghosts est devenue un sujet spécialisé sur Mastermind. Holly Franklin a marqué 13 points parfaits – sans laissez-passer – après avoir choisi la comédie à succès comme domaine d’expertise[/caption]

Les fantômes ont également été mentionnés dans Only Connect, laissant les téléspectateurs déconcertés par le lien[/caption]