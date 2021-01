Les téléspectateurs de THE Bay sont furieux de la « fin des ordures » de la deuxième série.

Le drame à succès diffuse sa deuxième saison ce soir après que plus de 7,2 millions de personnes ont regardé la première série.

La deuxième saison a trouvé Lisa Armstrong – jouée par Morven Christie dans le drame ITV – suspendue de son rôle d’agente de liaison avec la famille après avoir dissimulé des preuves concernant la mort d’un adolescent.

Lisa est retournée au travail, mais dans un rôle rétrogradé, ce qui a eu un impact sur ses finances et sa capacité à payer sa maison.

Elle essaie d’aider à résoudre un meurtre tout en réparant sa relation avec sa fille.

Mais de nombreux téléspectateurs n’étaient pas satisfaits de la fin de la saison et l’ont décrite comme « un tas de caca », certains se sont même demandé si ITV avait oublié de télécharger la vraie finale.

« Quelle merde se terminant Tant de bouts. Où sont les épisodes manquants? » a écrit un utilisateur de Twitter.

Un autre a ajouté: « Je viens de regarder #thebay Great trucs d’acteur se terminant très désolé si quelqu’un n’a pas encore fini !! »

Et un troisième a écrit: « Très décevant !! »

The Sun a révélé en exclusivité qu’ITV avait remis en service le drame policier et commencerait le tournage cet été.

Une source a déclaré: « Il est évident de ramener le spectacle.

« Des millions de personnes l’ont regardé et on s’attend à ce que la deuxième série soit encore plus grande. »

La troisième série sera filmée entre mars et juillet dans le nord-ouest, la pré-production étant déjà en cours à Manchester.

The Bay est tous les mercredis soir à 21 heures sur ITV avec les deux premières séries disponibles sur ITV Hub.