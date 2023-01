Les téléspectateurs de Junior Bake Off «déjà obsédés» par le candidat «chaotique et désordonné»

Les fans de JUNIOR Bake Off sont déjà «obsédés» par un concurrent alors que l’émission de Channel 4 a débuté cette semaine.

Le spin-off de la série principale voit un certain nombre d’enfants se battre dans la tente Bake Off pour prouver leurs compétences en pâtisserie.

Immy a prouvé qu'il apportait un peu de chaos léger à la tente

Les fans ont adoré son attitude dans la série

Maintenant, les fans du programme ont déjà choisi un favori des fans dans Immy, neuf ans, de Bath.

Immy est une amoureuse du plein air et en plus de son projet d’être couronnée Junior Bake Off en 2023, elle a l’ambition de représenter la Grande-Bretagne aux Jeux Olympiques en skateboard.

Les téléspectateurs du programme se sont rendus sur Twitter pour partager leur amour pour la jeune star en devenir et ont trouvé ses bouffonneries “désordonnées et chaotiques” hilarantes et l’or de la télévision.

Un fan de l’émission a déclaré à propos d’Immy : “Je rattrape #JuniorBakeOff et mon obsession Immy s’approfondit.”

Un autre a partagé: “J’aime Immy. Je pense qu’elle pourrait être mon animal spirituel. Il n’y a rien de mal à être un boulanger désordonné. Soyez vous !

Un troisième a déclaré à propos de la star de l’évasion: “Obsédé par Immy recouvert de la tête aux pieds de ganache au chocolat.”

«Je mets du piment haché dans le four et la moitié n’atteint même pas le plateau. Légende », a partagé un autre alors qu’un cinquième riait:« L’engagement d’Immy envers le désordre et le chaos me réchauffe le cœur.

Tandis qu’un autre écrit : « Ce gamin sur #JBO qui mange de tout et qui a un visage plein de chocolat et une langue colorée ! Immy me donne la vie.

Au cours du dernier épisode, Immy et ses collègues boulangers ont été chargés de créer un pain de tigre sur le thème du tigre qui a donné des résultats hilarants.

Immy s’est retrouvée avec un poste de travail plutôt chaotique et désordonné alors qu’elle travaillait à l’horloge pendant le défi.

L’animateur de l’émission, Harry Hill, a plaisanté sur la capacité d’Immy à obtenir plus de mélange sur les surfaces que dans le bol à mélanger.

Harry regarda Immy prendre la majeure partie du mélange sur le côté

Junior Bake Off continue en semaine sur Channel 4.